Die Fans zeigten sich solidarisch. Pascal Muller/freshfocus

Servette darf im Tabellenkeller aufatmen. Die Genfer gewannen auswärts gegen Lausanne-Sport mit 1:0 und zogen damit am Gegner vorbei. Für Gesprächsstoff sorgte allerdings schon vor der Entscheidung auf dem Platz eine Aktion der Fans. Laut «RTS» verzichteten die Servette-Anhänger auf den Stadioneintritt, weil sie sich den Kontrollen nicht unterziehen wollten. Der Lausanne-Fanblock verliess daraufhin aus Solidarität ebenfalls das Stadion.

Sportlich bot die erste Halbzeit wenig Spektakel. Lausanne war zwar bemüht, erspielte sich aber keine grosse Torchance. Auch von Servette kam offensiv kaum etwas. Nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung schnell. Mutandwa verwandelte in der 52. Minute einen Penalty zum 1:0 für die Gäste. Lausanne hatte noch einen Lattenschuss, doch es kam zu wenig. Sie übernehmen nun die Laterne am Tabellenende.