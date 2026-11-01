Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Steffen.
43'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Mattias Käit.
43'
Ball abgeblockt. Alexis Blin (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Cozza mit einer Flanke.
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43'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Nils Reichmuth.
42'
Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Fabio Fehr (FC Thun).
38'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Olivier Mambwa (FC Thun).
36'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Thun ist 1:1. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben rechts.
32'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Lausanne-Sport.
32'
Jan Bamert verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
30'
VAR Entscheidung: Keine Rote Karte Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
29'
Abseits FC Thun. Brighton Labeau spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Furkan Dursun im Abseits.
27'
Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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27'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
27'
Nils Reichmuth (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bamert.
25'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Steffen.
24'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Marco Bürki (FC Thun).
22'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
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22'
Nassim Zoukit (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alexis Blin mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
20'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Olivier Mambwa (FC Thun).
19'
Vorbeigeschossen. Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Enzo Molebe.
18'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Fabio Fehr.
17'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
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17'
Patrik Kristal (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
16'
Nassim Zoukit (FC Thun) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
15'
Abseits FC Thun. Furkan Dursun spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jan Bamert im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Etienne Youte (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Enzo Molebe.
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12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Thun ist 0:1. Furkan Dursun (FC Thun) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Brighton Labeau nach einer Standardsituation.
12'
Vorbeigeschossen. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nils Reichmuth mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
11'
Foul von Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport).
11'
Olivier Mambwa (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Nassim Zoukit (FC Thun).
10'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Olivier Mambwa (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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7'
Foul von Olivier Mambwa (FC Thun).
7'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
5'
Foul von Patrik Kristal (FC Thun).
5'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Mattias Käit (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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2'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Alexis Blin.
2'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
2'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und FC Thun.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.