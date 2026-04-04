Ticker | Lausanne-Sport - Winterthur | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 2:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 2:1.
94'
Vorbeigeschossen. Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
94'
Ball abgeblockt. Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Ball abgeblockt. Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicky Beloko mit einem langen Ball.
93'
Ball pariert. Loïc Lüthi (FC Winterthur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Francis Momoh.
93'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Theo Bergvall.
91'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Randy Schneider (FC Winterthur).
91'
Vorbeigeschossen. Francis Momoh (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Omar Janneh mit dem Kopf.
87'
Foul von Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport).
87'
Randy Schneider (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel FC Winterthur. Francis Momoh kommt für Théo Golliard.
85'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mouanga.
85'
Ball abgeblockt. Théo Golliard (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Foul von Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport).
84'
Théo Golliard (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Andrin Hunziker (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Théo Golliard.
81'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Brandon Soppy kommt für Sékou Fofana.
80'
Wechsel FC Winterthur. Elias Maluvunu kommt für Pajtim Kasami.
80'
Wechsel FC Winterthur. Roman Buess kommt für Silvan Sidler.
78'
Ball pariert. Pajtim Kasami (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bafodé Dansoko.
78'
Ball pariert. Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Sékou Fofana mit einer Flanke.
77'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mühl.
77'
Ball abgeblockt. Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nathan Butler-Oyedeji.
75'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
75'
Pajtim Kasami (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Nathan Butler-Oyedeji kommt für Seydou Traore.
74'
Abseits FC Lausanne-Sport. Sékou Fofana spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Theo Bair im Abseits.
73'
Ball pariert. Andrin Hunziker (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
73'
Ball pariert. Lukas Mühl (FC Winterthur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Randy Schneider mit einer Flanke.
72'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Sékou Fofana.
71'
Ball pariert. Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Omar Janneh.
70'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Morgan Poaty.
67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 2:1. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry.
65'
Abseits FC Winterthur. Andrin Hunziker spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Théo Golliard im Abseits.
63'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Seydou Traore.
62'
Wechsel FC Winterthur. Bafodé Dansoko kommt für Nishan Burkart.
62'
Wechsel FC Winterthur. Randy Schneider kommt für Alexandre Jankewitz.
61'
Foul von Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport).
61'
Andrin Hunziker (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Seydou Traore.
55'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport).
55'
Théo Golliard (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball abgeblockt. Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Seydou Traore.
53'
Ball abgeblockt. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mühl.
52'
Ball abgeblockt. Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry.
50'
Foul von Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport).
50'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry nach einem Konter.
47'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicky Beloko.
46'
Foul von Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport).
46'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Beyatt Lekoueiry kommt für Gabriel Sigua.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 1:1.
46'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 1:1. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel oben links. Vorbereitet von Sékou Fofana.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicky Beloko.
44'
Ball pariert. Silvan Sidler (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
43'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
42'
Vorbeigeschossen. Lukas Mühl (FC Winterthur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Alexandre Jankewitz mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Theo Bergvall.
40'
Foul von Gabriel Sigua (FC Lausanne-Sport).
40'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur ist 0:1. Luca Zuffi (FC Winterthur) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
38'
Morgan Poaty verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
38'
Elfmeter für FC Winterthur. Théo Golliard wurde im Strafraum gefoult.
36'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andrin Hunziker (FC Winterthur).
35'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Silvan Sidler (FC Winterthur).
33'
Handspiel von Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport).
32'
Ball pariert. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
31'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
31'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Théo Golliard (FC Winterthur).
29'
Vorbeigeschossen. Loïc Lüthi (FC Winterthur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lukas Mühl mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
29'
Foul von Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport).
29'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Theo Bair (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriel Sigua.
25'
Vorbeigeschossen. Theo Bair (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Seydou Traore.
24'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Loïc Lüthi (FC Winterthur).
23'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
23'
Loïc Lüthi (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Abseits FC Winterthur. Pajtim Kasami spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexandre Jankewitz im Abseits.
20'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicky Beloko.
17'
Vorbeigeschossen. Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Omar Janneh.
16'
Pajtim Kasami (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Gabriel Sigua (FC Lausanne-Sport).
15'
Foul von Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport).
15'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke FC Winterthur. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mouanga.
12'
Vorbeigeschossen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jamie Roche mit einem langen Ball.
10'
Vorbeigeschossen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sékou Fofana mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Stefanos Kapino.
10'
Ball pariert. Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sékou Fofana mit einem langen Ball.
9'
Foul von Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport).
9'
Alexandre Jankewitz (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
7'
Théo Golliard (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Alexandre Jankewitz (FC Winterthur).
2'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Silvan Sidler (FC Winterthur).
2'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Handspiel von Théo Golliard (FC Winterthur).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und FC Winterthur.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.