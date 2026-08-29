Lausannes Molebe im Zweikampf gegen Kamberi und Hodža: Der Stürmer erzielte das 1:0 für die Waadtländer – am Ende reichte es Lausanne trotzdem nicht. Pascal Muller/freshfocus

Ein Spiel mit zwei ganz unterschiedlichen Durchgängen – erst eher mau, schliesslich wow: In der ersten Halbzeit erwischte zwar der FCZ den besseren Start und übernahm das Spieldiktat. Die Zürcher vermochten es jedoch nicht, sich Chancen zu erspielen.

Lausanne-Sport verteidigte konsequent und setzte auf Konter. Mit einem ebensolchen Gegenstoss waren es die Waadtländer, die in Führung gingen.

In der 31. Minute liess Molebe nach einem weitergeleiteten langen Ball in die Tiefe die Zürcher Abwehr alt aussehen und bezwang Huber mit einem satten Flachschuss.

Marcel Koller fuchsteufelswild

Damit sorgte er in einem bis dahin an Aufregern armen Spiel für den ersten Höhepunkt. Zur Pause führte also das gnadenlos effiziente Heimteam gegen engagierte, aber uninspirierte Zürcher.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Marcel Koller, in der ersten Halbzeit nach dem Gegentreffer noch fuchsteufelswild, schien die richtigen Worte gefunden zu haben, um sein Team wieder in die Spur zu bringen.

FCZ-Trainer Marcel Koller beobachtet das Geschehen an der Seitenlinie – seine Halbzeitansprache zeigte Wirkung: Der FCZ drehte die Partie in Lausanne. Pascal Muller/freshfocus

Fulminanter FCZ nach der Pause

Der FCZ kam wie die Feuerwehr aus der Kabine. Bledian Krasniqi schloss eine ansehnliche Ballstafette mit einer präzisen Direktabnahme ins weite Eck ab. Und der FCZ konnte nachdoppeln: Maskenmann Kamberi brachte die Zürcher per Kopf in Führung.

Das Spiel wurde immer mehr zum offenen Schlagabtausch. Lausanne-Sport fand die Ressourcen und glich durch Janneh in der 73. Minute aus. Den Schlusspunkt setzten schliesslich die Zürcher: Emmanuel enteilte und sorgte in der 81. Minute für die Entscheidung.

Damit feiern die Zürcher im fünften Super-League-Spiel den zweiten Saisonsieg und ziehen an den Waadtländern vorbei. Lausanne-Sport bleibt heute ohne Punkte.

Stimmen zum Spiel

«Der Sieg ist sehr wichtig. Es freut mich sehr, dass wir hier die drei Punkte mitnehmen. Ich hatte einen Muskelfaserriss. Danach war ich etwas zu ehrgeizig. Das nächste Mal weiss ich es sicher besser. Ich bin froh, kann ich jetzt wieder spielen. Die zweite Halbzeit war wild. Beide Teams waren sehr konkret im Abschluss. Glücklicherweise ist es auf unsere Seite gekippt.»

So geht es weiter

Für den FCZ geht es bereits am Dienstag weiter: Die Zürcher empfangen dann YB. Lausanne-Sport gastiert am Tag danach bei Thun.