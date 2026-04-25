Ticker | Lausanne-Sport - Zürich | 34. Spieltag Super League 2025/2026

Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel FC Zürich. Miguel Reichmuth kommt für Juan José Perea.
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69'
Wechsel FC Zürich. Bledian Krasniqi kommt für Ivan Cavaleiro.
68'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Oscar Renovales kommt für Alban Ajdini.
65'
Vorbeigeschossen. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alban Ajdini.
63'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lindrit Kamberi.
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62'
Damienus Reverson (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport).
61'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Yanick Brecher.
61'
Ball pariert. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Florent Mollet.
60'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Juan José Perea.
59'
Vorbeigeschossen. Damienus Reverson (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ivan Cavaleiro mit einer Flanke.
55'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Theo Bair kommt für Omar Janneh.
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55'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Florent Mollet kommt für Nicky Beloko.
53'
Foul von Damienus Reverson (FC Zürich).
53'
Karlo Letica (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Damienus Reverson (FC Zürich).
52'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Nelson Palacio (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
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46'
Vorbeigeschossen. Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olivier Custodio.
45'
Wechsel FC Zürich. Ilan Sauter kommt für Sebastian Walker.
45'
Wechsel FC Zürich. Livano Comenencia kommt für Valon Berisha.
45'
Wechsel FC Zürich. Damienus Reverson kommt für Matthias Phaëton.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Zürich ist 3:0.
46'
Matthias Phaëton (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Matthias Phaëton (FC Zürich).
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46'
Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Matthias Phaëton (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
42'
Ball pariert. David Vujevic (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cheveyo Tsawa mit einer Flanke.
41'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
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40'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Zürich ist 3:0. Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte.
38'
Juan José Perea (FC Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
37'
Ball pariert. Lindrit Kamberi (FC Zürich) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nelson Palacio mit einem langen Ball.
36'
Juan José Perea (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
36'
Vorbeigeschossen. Karim Sow (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
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35'
Philippe Kény (FC Zürich) sieht eine Gelbe Karte.
35'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Yanick Brecher.
35'
Ball pariert. Karim Sow (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Omar Janneh.
31'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sebastian Walker (FC Zürich).
29'
Ball abgeblockt. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Poaty mit einer Flanke.
28'
Cheveyo Tsawa (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Alban Ajdini (FC Lausanne-Sport).
27'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lindrit Kamberi.
27'
Ball abgeblockt. Alban Ajdini (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Omar Janneh.
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
21'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Zürich ist 2:0. Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
18'
Vorbeigeschossen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
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18'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von David Vujevic.
17'
Vorbeigeschossen. Philippe Kény (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ivan Cavaleiro.
16'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
16'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Brandon Soppy mit einem langen Ball.
13'
Foul von Matthias Phaëton (FC Zürich).
13'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Ivan Cavaleiro (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
11'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan Butler-Oyedeji.
10'
Abseits FC Zürich. Lindrit Kamberi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matthias Phaëton im Abseits.
9'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mouanga.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Zürich ist 1:0. Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Alban Ajdini.
4'
Foul von Juan José Perea (FC Zürich).
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4'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Valon Berisha (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Cavaleiro mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und FC Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.