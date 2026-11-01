Yanis Cimignani rutscht nach seinem Distanzschuss zum 2:0 auf den Knien über den Rasen. Die Luganesi liegen nach 26 Minuten schon klar vorne. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

Basel schläft, Lugano schlägt zu! Bereits in der zehnten Minute bringt Daniel Dos Santos die Tessiner nach Vorarbeit von Uran Bislimi in Führung. Nur 16 Minuten später legt Yanis Cimignani nach und erhöht auf 2:0. Der FCB ist früh geschockt. Zwar bringt Philip Otele die Basler in der 37. Minute nach einem Zuspiel von Zan Celar wieder heran, doch die Aufholjagd bleibt aus.

Die Schlüsselfigur

Xherdan Shaqiri – im negativen Sinn. Der FCB-Captain kommt im Tessin nie richtig auf Touren und kann dem Basler Offensivspiel kaum seinen Stempel aufdrücken. Statt mit genialen Pässen fällt er mit einer unnötigen Gelben Karte wegen Leibchenzerrens auf. Die Verwarnung hat Folgen: Shaqiri fehlt im nächsten Spiel gegen Thun gesperrt. Nach rund 65 Minuten muss er mit hässiger Miene vom Platz. No Shaq – no party.

Basel-Trainer Slavisa Jokanovic gestikuliert an der Seitenlinie, Captain Xherdan Shaqiri kann die Anweisungen nicht umsetzen und muss nach einer Stunde raus. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die bessere Mannschaft

Lugano ist das effizientere Team, Basel hat mehr vom Spiel. Die Tessiner nutzen ihre Chancen in der Startphase eiskalt und führen nach 26 Minuten bereits mit 2:0. Der FCB reagiert, hat deutlich mehr Ballbesitz und kommt zu mehr Abschlüssen. Doch trotz 62 Prozent Ballbesitz und 11:5 Torschüssen reicht es nur zum Anschlusstreffer.

Lugano verteidigt seinen Vorsprung und belohnt sich für die konsequente Chancenverwertung. Ohne die Paraden von Jonas Omlin hätte der Sieg noch höher ausfallen können.

01.11.2026; Lugano; Fussball Super League - FC Lugano - FC Basel; Beckham Castro (Lugano) , Torhueter Jonas Omlin (Basel) (Marusca Rezzonico/freshfocus) Marusca Rezzonico/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Wieder Lugano! Die Tessiner entwickeln sich für den FC Basel immer mehr zum Angstgegner. Bereits Anfang September hatte Lugano den FCB im St. Jakob-Park mit 3:1 geschlagen. Nun folgt auch im eigenen Stadion ein Sieg gegen die Basler. Für die mitgereisten FCB-Fans gibt es damit erneut eine Enttäuschung – und der neue Trainer Slavisa Jokanovic hat noch keinen Sieg in der Super League.

Nichts zu lachen? Slavisa Jokanovic bleibt auch in Lugano ohne Erfolgserlebnis. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Tore

10’ | 1:0 | Dos Santos könnte nach einem blitzschnellen Konter auf Behrens rüberlegen, machts aber allein.

27’ | 2:0 | Cimignai schiesst – wieder nach einem Konter – aus der Distanz und erwischt Omlin in der kurzen Ecke.

37’ | 2:1 | Otele profitiert von einem Wirrwarr im Lugano-Strafraum und kommt frei zum Kopfball.

So geht es weiter

Der FCB wird nächsten Sonntag vom FC Thun empfangen. Die Luganesi reisen am gleichen Tag nach St. Gallen. Bereits am Donnerstag treffen sie in der Conference League auf den Litauischen Club Kauno Zalgiris.