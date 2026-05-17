Ratlos: FCB-Verteidiger Becir Omeragic nach dem vierten Gegentor gegen Lugano. Michela Locatelli/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 36. Minute schnürt Stürmer Kevin Behrens mit seinem 13. Saisontor den Doppelpack gegen den FC Basel. Das zweite Goal an diesem Nachmittag ist zu diesem Zeitpunkt überfällig und letztlich sinnbildlich für den verkorksten Auftritt der Basler. In der zweiten Halbzeit fallen die Gegentore drei und vier. Der fünfte Treffer wird aufgrund eines hauchdünnen Abseits von Behrens’ Ersatzmann Georgios Koutsias aberkannt.

Die Schlüsselfiguren

Kevin Behrens trifft doppelt, Sturmpartner Georgios Koutsias ebenfalls – allerdings zählt nur ein Treffer. Besonders emotional wird es in der 59. Minute, als Renato Steffen, dem ebenfalls ein Tor gelingt, vom Rasen geht. Er macht Platz für Mattia Bottani, der seinen 402. und letzten Einsatz für Lugano bestreitet. Beim Betreten des Platzes kullern Bottani die Tränen über die Wangen.

Renato Steffen (hinten) und Co. qualifizieren sich für den internationalen Wettbewerb. Michela Locatelli/freshfocus

Das bessere Team

Beim Spielstand von 4:0 beantwortet sich diese Frage von selbst. Lugano ist mindestens eine Klasse besser als der FC Basel und qualifiziert sich als Drittplatzierter souverän für das internationale Geschäft. Der FC Basel kommt oft einen Schritt zu spät und hält sich praktisch ausschliesslich in der Defensive auf. Nach vorne machen die Bebbi wenig.

Die Tore

10’ I 1:0 I Nach einem Corner steigt Kevin Behrens hoch und trifft per Kopf.

36’ I 2:0 I Dasselbe Spiel nochmals: Wieder tritt Alioski die Ecke, wieder steigt Behrens hoch und versenkt den Ball sehenswert per Kopf.

52’ I 3:0 I Der erste Abschluss bleibt hängen, doch nach dem Abpraller landet der Ball wieder vor Steffens Füssen. Der Nachschuss sitzt.

56’ I 4:0 I Georgios Koutsias erwischt FCB-Goalie Mirko Salvi mit einem strammen Schuss in der nahen Ecke.

So geht’s weiter

Jetzt ist erst einmal Sommerpause angesagt. Danach geht es für Lugano mit der Europa-Qualifikation weiter, für den FC Basel mit der Meisterschaft.