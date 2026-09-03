Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und Servette FC ist 0:0.
49'
Foul von Hannes Delcroix (FC Lugano).
49'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
48'
Ball abgeblockt. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke.
47'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
47'
Ball abgeblockt. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen mit einem langen Ball.
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46'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
46'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
45'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Njoh.
41'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Tiemoko Ouattara (Servette FC).
40'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
40'
Quentin Maceiras (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Pedro Naressi (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
37'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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37'
Bekhruz Karimov (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
36'
Vorbeigeschossen. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Steve Rouiller.
35'
Foul von Hannes Delcroix (FC Lugano).
35'
Samuel Mráz (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Ahmed Kendouci (FC Lugano).
34'
Timothé Cognat (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Vorbeigeschossen. Miroslav Stevanovic (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lilian Njoh.
28'
Dereck Moncada (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
28'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Bekhruz Karimov (FC Lugano).
27'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ahmed Kendouci mit einem langen Ball.
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25'
Ball abgeblockt. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke.
23'
Vorbeigeschossen. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lilian Njoh.
22'
Abseits FC Lugano. Uran Bislimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Renato Steffen im Abseits.
20'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Samuel Mráz (Servette FC). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss , allerdings fliegt die Kugel drüber. Man kann Samuel Mráz die Enttäuschung ansehen.
19'
Ahmed Kendouci (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
VAR Entscheidung: Elfmeter Servette FC.
17'
Ahmed Kendouci verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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17'
Elfmeter für Servette FC. Tiemoko Ouattara wurde im Strafraum gefoult.
15'
Vorbeigeschossen. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
14'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Bekhruz Karimov.
13'
Ball pariert. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Uran Bislimi mit einer Flanke.
12'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
6'
Ball abgeblockt. Bekhruz Karimov (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
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6'
Ball abgeblockt. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ahmed Kendouci mit einem langen Ball.
4'
Vorbeigeschossen. Pedro Naressi (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
3'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
2'
Abseits Servette FC. Quentin Maceiras spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tiemoko Ouattara im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und Servette FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.