Zigi hatte keinen guten Tag. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief die vierte Minute, da setzte sich Beckham Castro mit viel Körpereinsatz gegen FCSG-Verteidiger Stanic durch. Er setzte zum Schlenzer an, Zigi war chancenlos und die Espen ausser sich. Sie wollen ein Foul des Kolumbianers gesehen haben – das Tor war durchaus umstritten, doch es war der Auftakt zu einer Lugano-Gala. Am Ende war es ein 4:1.

Die Schlüsselfigur

In der 36. Minute kam St.-Gallen-Goalie Zigi aus dem Tor gerauscht, versuchte einen Ball mit dem Fuss zu klären, doch er traf den Ball nicht und Karimov bedankte sich, schob das Spielgerät ins leere Tor ein. Es war das 4:0. Noch nie führte Lugano in der eigenen Geschichte in der Super League zur Pause 4:0. Einen grossen Anteil daran hatte auch Goalie Zigi, schliesslich verursachte er schon das 2:0. Zwei Patzer für den sonst so starken Goalie – ein Sinnbild für die aktuelle Situation des FCSG.

Das bessere Team

Lugano war in den ersten 45 Minuten das klar bessere Team. St. Gallen hatte nicht den Hauch einer Chance. Eine frühe Rote Karte gegen Pihlström brachte jedoch noch etwas Spannung zurück. St. Gallen brauchte jedoch zu lange für das erste Tor. Erst in der 74. Minute war es so weit. So konnte man die grosse Hypothek nicht mehr wettmachen. Lugano stellte ausserdem den Vereinsrekord ein. Man ist nun seit 17 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen.

Von St. Gallen kam in der Offensive zu wenig. Marusca Rezzonico/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Beide Teams mussten auf ihren Leader verzichten. Bei St. Gallen war es Lukas Görtler, beim FC Lugano Renato Steffen. Die Tessiner konnten den Ausfall ihres Führungsspielers allerdings deutlich besser kompensieren. Sein Ersatz Pihlström schoss ja auch gleich zwei Tore, flog aber auch für ein hartes Einsteigen vom Platz.

Die Tore

4’ | 1:0 | Beckham Castro setzt seinen Körper ein und zieht davon. Dann kommt der Schlenzer in die entfernte Ecke.

14’ | 2:0 | Dos Santos treibt den Ball über 50 Meter und zieht von der Strafraumkante ab. Zigi lässt prallen, Pihlström sagt Danke.

28’ | 3:0 | Pihlström kommt mit viel Tempo, via Pfosten rollt das Spielgerät ins Gehäuse.

36’ | 4:0 | Zigi haut über den Ball, Karimov schiebt ein.

74’ | 4:1 | Hunziker mit viel Einsatz und einem tollen Haken-Tor.

So gehts weiter

St. Gallen steht vor einem schweren Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Basel. Zeitgleich trifft Lugano um 16.30 Uhr auf Lausanne.