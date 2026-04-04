Ticker | Lugano - Thun | 32. Spieltag Super League 2025/2026

«Wir müssen schauen, dass wir wieder unseren Power, der uns auszeichnet, auf den Platz bringen. Mit dem Ball aber auch ohne. Dass wir wieder kompakter stehen und besser verteidigen und angreifen. Es sind kleine Details die wir besser machen müssen um wieder zum Erfolgserlebnis zu kommen.» (gegenüber blue Sport)
Daniel Dos Santos im Interview
«Wir waren von der ersten Minute an parat. Wir wussten, was Thun für eine Saison spielt und die Intensität die sie über 90 Minuten haben. Die pressen wie Verrückte über das ganze Spiel hinweg. Wir wussten das und haben sie gut analysiert. Aber wir sind spielerisch eine sehr gute Mannschaft und das haben wir heute bewiesen und konnten Thun so in Schwierigkeiten bringen. Ich glaube, die Mentalität war der Schlüssel heute.» (gegenüber blue Sport)
Antonios Papadopoulos im Interview
«War ein richtig geiler Sieg. Aber es war für uns klar, weil wir super trainiert haben. Da belohnen wir uns. Wir sind hinten gut gestanden und haben vorne ein Tor gemacht. Manchmal kann Fussball so einfach sein.» (gegenüber blue Sport)
Die Partie ist zu Ende. Der FC Lugano gewinnt mit 1:0 gegen Leader Thun. Für die Thuner ist es die zweite Niederlage in Folge.
Heisse Schlussminuten
Es sind heisse letzte Minuten im Tessin: Erst bringt Thun die Kugel über Reichmuth erfolglos auf den Kasten. Anschliessend findet Lugano nach über fünf Minuten wieder eine Lücke und läuft zum Konter. Trotzdem bleibt ein weiterer Treffer aus.
90'
Nachspielzeit
Es werden mindestens vier Minuten nachgespielt.
89'
Koutsias verlässt die Partie und Philström darf die letzten Minuten weiterspielen.
89'
Thun drückt
Die Gäste aus Thun lassen nicht locker und nutzen jede Chance zum Konter. Ob es doch noch für den Anschlusstreffer reicht? Viel Zeit bleibt nicht.
84'
Während sich Koutsias am Boden von einem Zusammenprall erholt wechselt Lugano gleich dreifach:
Alioski, Bottani und Mahmoud sind für Zanotti, Dos Santos und Steffen neu auf dem Feld.
80'
FC Thun wechselt überraschend den Captain aus: Bertone verlässt das Feld. Für ihn spielt Roth weiter und die Binde geht an Bamert.
77'
Reichmuth mit blutiger Wunde
Reichmuth muss am Seitenrand verarztet werden: Er hat nach einem Zweikampf eine blutende Wunde am Kopf. Die Thuner spielen mit einem Mann weniger ehe Reichmuth zurück aufs Feld darf.
68'
Thun wird abgedrängt
Jetzt ebnet Mai den Weg für den Berner-Konter: Der frisch eingewechselte Dursun kann sich die verlorene Kugel kurz nach der Mittellinie schnappen um in Richtung Strafraum zu ziehen. Rastoder steht bereit für das Zuspiel doch Dursun wird von Papadopoulos bis an die Grundlinie gedrängt.
65'
Lugano vergibt Riesenchance
Cimignani vergibt die Chance auf den zweiten Tessiner-Treffer: Bislimi findet seinen Mitspieler vor dem Tor. Dieser kann die Kugel von hinten nicht richtig annehmen und verhaut so seinen Schuss.
60'
1 : 0
TOOOR! Es ist die erste Offensivaktion der Gastgeber in der zweiten Halbzeit: Nach einem Ballverlust von Montolio versucht sich Dos Santos im Alleingang und haut die Kugel gnadenlos ins Netz. Der FC Lugano geht in Führung!
Der Torschütze hält seinen Torjubel als Ex-Thuner in Grenzen obschon der Traumteffer allen Anlass zum feiern bietet.
57'
Spiel verliert an Dynamik
Es sind zähe Minuten und die Partie verliert durch diverse Fouls von beiden Mannschaften an Tempo.
53'
Freistoss für Thun
Zanotti schwingt Montolio zu Boden. Es gibt Freistoss für Thun in der eigenen Hälfte.
Der Freistoss wird schnell ausgeführt und Zanotti nervt sich sichtlich über sein Vergehen.
50'
Lugano zeigt sich fehlerhaft
Der FC Lugano scheint noch nicht ganz aus der Pause zurück: Immer wieder schleichen sich bei der Mannschaft von Trainer Croci-Torti kleine Unsauberkeiten ein.
Weiter geht's in Lugano! Ob jetzt der erste Treffer fällt?
Pausenfazit Lugano - Thun
Der FC Thun startet etwas aktiver in die Partie und zeigt vorsichtige Vorstösse in den gegnerischen Strafraum. Der FC Lugano kann die Versuche problemlos parieren und nur wenige Minuten später den Ballbesitz dominieren. Mit schnellen Umschaltspielen können die Tessiner die Partie drehen und von da an ist es immer wieder Renato Steffen, der von seinen Spielern in Szene gesetzt wird. Nach 20 Minuten schafft es auch Thun, vollständig im Spielgeschehen anzukommen: Imeri haut einen Schuss an die Latte. Beide Mannschaften kreieren schöne Chancen, der erste Treffer lässt aber nach wie vor auf sich warten. Ob die grosse Erlösung in der zweiten Halbzeit folgt? Im Parallelspiel hat Lausannes Youngster Omar Janneh Wintis Freude kurz nach dem 1:0 getrübt. Der Spanier erzielte herrlich das 1:1 kurz vor der Pause.
Die erste Halbzeit in Lugano ist zu Ende.
44'
Spiel unterbrochen
Der Ellenbogen von Kait trifft Renato Steffen am Kopf. Letzterer geht zu Boden und hält die getroffene Stelle. Das Spiel ist unterbrochen bis Steffen am Seitenrand verarztet werden kann.
41'
Chance für Lugano
Einmal mehr liegt der Fokus aus Renato Steffen: Der Luganesi wird mit einem langen Pass angespielt und schiebt den Ball in Richtung des zweiten Pfostens. Sein Namensvetter im Tor der Thuner muss sich ordentlich strecken um das Leder abzufangen.
Während es zwischen Lugano und dem FC Thun noch keine Tore gegeben hat, zappelt das Netz im Waadtland ein erstes Mal. Luca Zuffi bringt Winterthur in Führung und in der Blitztabelle bis auf zwei Punkte an GC ran.