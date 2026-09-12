Ajeti war für den Lugano-Ausgleich verantwortlich. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

YB führte mit 2:1, hatte das Spielgeschehen mehrheitlich unter Kontrolle, verpasste gar die vorzeitige Entscheidung. Dann kam der Moment von Albian Ajeti. Der ehemalige Basler wurde in der 67. Minute eingewechselt und gut 13 Minuten später besorgte er nach einer Hereingabe von Juwel Moncada das 2:2. Lugano verteidigt also die Tabellenführung und bleibt ungeschlagen.

Die Schlüsselfigur

Christian Fassnacht ist definitiv in der Saison angekommen. Gegen Lugano war er der überragende Mann. Den Ausgleich bereitete der Nati-Flügel stark mit dem Kopf vor, das 2:1 schoss er selber. Er verpasste jedoch auch das 3:1 aus Sicht der Berner knapp.

Fassnacht spielte stark. Marusca Rezzonico/freshfocus

Das bessere Team

Lugano ging nach nur zwei Minuten in Führung, war lange das bessere Team. Gleich zwei Pfostenknaller gab es zu bestaunen. Doch dann musste Captain Renato Steffen verletzt vom Platz, und die Überlegenheit von Lugano war zu Ende. Die Berner kamen immer besser in die Partie und konnten diese sogar noch vor dem Pausentee kehren. YB war im Anschluss besser, doch die Entscheidung wollte nicht gelingen, so kam Lugano zurück in die Partie. Die Partie war auch sehr hitzig. Zwischenzeitlich legte sich auch YB-Coach Seoane mit einem Co-Trainer von Lugano an.

Das Tribünengezwitscher

Zum ersten Mal war das neue Stadion in Lugano ausverkauft. Auch mehrere prominente Besucher waren vor Ort. Zum Beispiel YB-Edelfan Christian Stucki, aber auch Nati-Verteidiger Manuel Akanji gönnte sich ein Ticket. Er steht mit Inter Mailand erst am Montagabend im Einsatz.

Die Tore

2’ | 1:0 | YB kann mehrfach nicht klären, dann fasst sich Dos Santos ein Herz und haut den Ball ins Netz.

28’ | 1:1 | Fassnacht mit der klugen Vorarbeit für Essende, der alleine steht.

45’ | 1:2 | Goalie von Ballmoos klärt ungenügend, Fassnacht ist zur Stelle.

80’ | 2:2 | Ajeti verwertet eine Hereingabe gekonnt.

Das Stadion in Lugano war ausverkauft. Marusca Rezzonico/freshfocus

Stimmen zum Spiel

Sandro Lauper: «Es war wichtig, nicht zu verlieren. Aber wenn du 2:1 führst, ist es am Ende schade, nicht die drei Punkte mitzunehmen. Es war von beiden Teams sehr intensiv, aber dieses Unentschieden gibt uns auch Zuversicht. Wir konnten die spielerisch starken Gegner mehrheitlich in Schach halten. Das 2:2 geht ganz klar auf meine Kappe, da verliere ich meinen Gegenspieler aus dem Auge.» (gegenüber SRF)

Daniel Dos Santos: «Wir wollten YB unbedingt unter Druck setzen. Das ist uns am Anfang gelungen. Nach dem Ausgleich haben wir etwas nachgelassen. Aber am Ende hat man gesehen, welche Mannschaft den Sieg mehr wollte. Jeder Fan hat gesehen, dass wir bis am Schluss gekämpft haben und den Sieg unbedingt wollten. Jetzt ist es halt nur ein Punkt, aber am Mittwoch geht es gleich weiter.»

So gehts weiter

YB hat vor der Nati-Pause noch ein Heimspiel. Servette kommt am kommenden Samstag zu Besuch. Lugano muss derweil am Sonntag die Reise nach Lausanne antreten.