Hadj Mahmoud (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Loris Benito (BSC Young Boys).
33'
Vorbeigeschossen. Alan Virginius (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Armin Gigovic nach einer Standardsituation.
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33'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
33'
Yan Valery (BSC Young Boys) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Hannes Delcroix (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
30'
Vorbeigeschossen. Alvyn Sanches (BSC Young Boys) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
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29'
Abseits FC Lugano. Uran Bislimi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Renato Steffen im Abseits.
25'
Yanis Cimignani (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Yan Valery (BSC Young Boys).
24'
Yanis Cimignani (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Joël Monteiro (BSC Young Boys).
23'
Loris Benito (BSC Young Boys) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Loris Benito (BSC Young Boys).
20'
Vorbeigeschossen. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alvyn Sanches.
18'
Vorbeigeschossen. Stefan Bukinac (BSC Young Boys) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Loris Benito mit dem Kopf.
14'
Edimilson Fernandes (BSC Young Boys) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Hadj Mahmoud (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Edimilson Fernandes (BSC Young Boys).
12'
Vorbeigeschossen. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke.
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10'
Ball pariert. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alan Virginius.
8'
Abseits FC Lugano. Yanis Cimignani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonios Papadopoulos im Abseits.
7'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Essende.
7'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Loris Benito.
6'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Loris Benito.
2'
Ball pariert. Kevin Behrens (FC Lugano) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mattia Zanotti mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und BSC Young Boys.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.