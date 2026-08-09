Pausenfazit

Der FC Lugano gibt gegen die Gäste aus Zürich von Beginn an den Ton an. Die Tessiner treten deutlich gefährlicher auf und belohnen sich in der 16. Minute mit dem Führungstreffer von Kevin Behrens. Der FCZ findet offensiv dagegen kaum ins Spiel und fällt durch eine löchrige Defensive auf. Lugano bleibt nach dem Treffer spielbestimmend und kurz vor der Pause köpfelt Behrens zum 2:0.

Trainer Marcel Koller reagiert noch vor dem Pausentee und wechselt zwei seiner Mittelfeldasse aus – ein klares Zeichen. Seine Spieler waren derweil ohne Erklärung für den blutleeren Auftritt. Captain Kamberi sagte bei Blue: «Ich habe aktuell keine Erklärung dafür. Wir müssen es nun analysieren.»