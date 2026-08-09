Die Partie ist aus! Lugano gewinnt gegen den FCZ mit 5:0!
89'
5 : 0
Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Moncada trifft dank einem abgelenkten Schuss zum fünften Tor.
88'
Lindner wieder da
Lindner hält stark gegen Zanotti. Es läuft so gar nichts beim FCZ.
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79'
4 : 0
Es ist ein Nachmittag zum vergessen für den FCZ! Dos Santos mit der Flanke, die keinen Abnehmer findet, aber im Tor landet. Das war nicht gewollt, aber unfassbar - es klappt alles. Nati-Star Manuel Akanji, der in der neuen Arena zu Gast ist, sieht hier einen Fabel- und einen Grusel-Auftritt.
72'
Lugano wechselt fleissig
Die Luganesi nehmen ihre Angreifer langsam aber sicher runter. Es ist Schonung angesagt, schliesslich spielt man am Donnerstag wieder in der Conference-League-Quali.
60'
Wo ist der FCZ?
Man sieht die Zürcher in der Offensive kaum. Es fehlt die Power.
52'
3 : 0
Der FCZ ist und bleibt chancenlos. Renato Steffen läuft ganz alleine auf den Kasten zu und lässt Lindner keine Chance. Die Vorlage gibt es für von Ballmoos – der FCZ versagt komplett in der Abwehr.
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Lugano mit Abseitstor
Uii, das hätte Diskussionen gegeben. Steffen kehrt nach seiner Pflege auf den Platz zurück und wird perfekt in Szene gesetzt und sprintet aufs Tor los. Er legt rüber zu Behrens, der die Kugel ins Tor schiebt, doch der Deutsche stand im Abseits.
Steffen getroffen
Der langjährige Nati-Akteur Steffen bleibt am Boden liegen – hält sich seinen Kopf. In der Wiederholung ist zu sehen, er wird vom Gegenspieler getroffen und blutet – doch Sauter traf ihn mit dem Kopf, da war keine Absicht, so gehts nach der Pflege auch weiter.
Weiter gehts im neuen schmucken Lugano-Stadion.
Pausenfazit
Der FC Lugano gibt gegen die Gäste aus Zürich von Beginn an den Ton an. Die Tessiner treten deutlich gefährlicher auf und belohnen sich in der 16. Minute mit dem Führungstreffer von Kevin Behrens. Der FCZ findet offensiv dagegen kaum ins Spiel und fällt durch eine löchrige Defensive auf. Lugano bleibt nach dem Treffer spielbestimmend und kurz vor der Pause köpfelt Behrens zum 2:0.
Trainer Marcel Koller reagiert noch vor dem Pausentee und wechselt zwei seiner Mittelfeldasse aus – ein klares Zeichen. Seine Spieler waren derweil ohne Erklärung für den blutleeren Auftritt. Captain Kamberi sagte bei Blue: «Ich habe aktuell keine Erklärung dafür. Wir müssen es nun analysieren.»
44'
FCZ mit Doppelwechsel
Gleich zwei Zürcher werden abgestraft. Berisha und Krasniqi müssen noch vor der Pause raus. Knapp zwei Minuten vor dem Pausenpfiff. Für die beiden kommen Spadanuda und Perea.
41'
Klassenunterschied
Es ist eine krasse Überlegenheit zu sehen. Vom FCZ kommt gar nichts.
34'
2 : 0
Eine Flanke wie aus dem Bilderbuch und der Kopfball erst recht! Behrens köpfelt seine Farben zum 2:0 – Lindner fliegt vergeblich. Der Freistoss im Vorfeld war jedoch sehr unglücklich. Berisha verlor den Ball und konnte Bislimi nur noch mit einem Foul stoppen – das war nicht nötig.
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29'
Lindner stark
Beim 0:1 liess sich Lindner aus kurzer Distanz erwischen, jetzt verhindert er das zweite Behrens-Tor. Der Stürmer geht komplett vergessen, doch Lindner punktet mit seinem Stellungsspiel.
27'
FCZ-Keny mit Chance
Für einmal sieht die Abwehr der Gastgeber uralt aus. Keny setzt sich durch und zwingt von Ballmoos zu einer Glanzparade. Die Ecke bringt dann nichts ein.
26'
Lugano souverän
Der FCZ kommt kaum an den Ball. Die Tessiner haben hier nach der Führung die Kontrolle.
16'
1 : 0
Die Luganesi spielen den FCZ stark aus. Behrens kommt nach einer flachen Hereingabe angerauscht und erwischt FCZ-Ersatzkeeper Lindner aus spitzem Winkel. Da sah der Österreicher eher unglücklich aus – doch den Killerinstinkt der Luganesi muss man auch hervorheben. Es ist die sechste Torbeteiligung von Behrens in den letzten vier Pflichtspielen.
10'
Gute Chance
Steffen mit der tollen Flanke auf Behrens, der Deutsche bringt seinen Kopf aber nicht mehr entscheidend hinter den Ball, so fliegt das Spielgerät über den Kasten. Das war eine grosse Chance.
7'
Heisser Start
Nicht nur die Temperaturen und der Rasen sind heiss, auch die Spieler. Schon in der Anfangsphase gibt es viele Zweikämpfe zu bestaunen.
Auf gehts – wer siegt, der FCZ oder doch Lugano?
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Alles angerichtet
Bald gehts los in Lugano – wir sind bereit.
Lugano sorgt für Trainerfluch
Der FC Lugano gewann in der Vorsaison alle drei Super-League-Duelle gegen den FC Zürich jeweils mit 1:0. Gleich zweimal folgte nach diesen Niederlagen beim FC Zürich ein Trainerwechsel: Nach dem 0:1 in der 9. Runde musste Mitchell van der Gaag seinen Posten räumen, nach dem 0:1 in der 33. Runde wurde Dennis Hediger von seinen Aufgaben entbunden.