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Ticker | Luzern - Basel | 8. Spieltag Super League 2026/2027

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FCL - FCB 1:2*

Publiziert 13. September 2026, 17:16

FCB dreht nach Horror-Start die Partie: Shaqiri und Otele glänzen

LIVE

8. Spieltag

Luzern
1 – 2
Basel

Luzern

Halbzeit

Basel

O. Kabwit

-

1

10
11

Ž. Celar

-

4

12

P. Otele

-

42

Alle Resultate anzeigen

Sven Forster
Eric Belot
von
Sven Forster
Eric Belot
Bevorzugte Quelle
42'

1 : 2

TOOOR FÜR BASEL! Shaqiri tritt den Eckball scharf in den Fünfmeterraum. Otele setzt sich im Luftduell gegen Freimann durch und trifft aus kurzer Distanz! Die Bebbi drehen das Spiel!
40'

Freimanns Fehler bleibt ohne Folgen

Der Luzerner vertändelt den Ball vor dem eigenen Sechzehner. Er kann seinen Fehlpass allerdings gleich selber ausbügeln: Er stoppt Celar und holt gar das Offensivfoul raus.
38'

Nächster Shaqiri-Freistoss, wieder keine Torgefahr

Das Spiel wird ruppiger. Die Freistösse mehren sich. Sie sind zumeist für die Bebbi. Wieder führt Shaqiri aus. Es wirkt alles einstudiert. Allerdings ist die Luzerner Abwehr zur Stelle.
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36'

Kein Durchkommen für den FCL

Die Zentralschweizer kombinieren sich mit einer schnellen Passstafette durch die Mitte. An der Strafraumgrenze ist jedoch Endstation. Dann folgt das Offensivfoul.
33'

Shaqiri fehlt die Präzision

Basel kommt zu mehreren Aktionen. Der Spielmacher bei Rotblau versucht es von weit rechts aussen. Sein Schuss wird lang und länger, zischt jedoch über die weite Torecke!
31'

Letica macht die Tür zu

Für einmal sind es die Basler, die den Konter fahren. Die Bebbi kommen nach der Balleroberung im Mittelfeld zu einem 3-gegen-2. Der Pass kommt auf die linke Seite zu Celar. Der kommt in den Sechzehner und probiert es in der nahen Ecke. Letica ist aber zur Stelle und hält!
28'

Shaqiri blass

Die Basler suchen ihren Captain. Der bleibt gegen zwei Luzerner hängen. Immerhin holt er einen Freistoss raus und führt diesen auch selber aus. Der ruhende Ball bringt allerdings keine Gefahr.
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25'

Victory hinten zur Stelle bei Basel

Weiter das gleiche Bild: Basel versucht, offensive Akzente zu setzen, läuft aber in einen Gegenstoss. Victory bringt hinten gerade noch den Fuss an das flache Zuspiel in die Mitte.
Martin Meienberger/freshfocus
22'

Rotblau bemüht, Luzern gefährlicher

Die Bebbi versuchen es weiter mit flachem Passspiel hinten raus. Doch sie kommen nicht weit. Luzern kommt mehrfach im Gegenstoss über die rechte Seite. Die Basler Abwehr behält im eigenen Sechzehenr die Oberhand.
18'

Basel mutig, Luzern kontert

Die Bebbi finden den Weg bis zum Luzerner Sechzehner und suchen dort sichtlich Shaqiri. Das gelingt nicht. Im Gegenzug geht es schnell. Mit einem langen Ball lancieren die Zentralschweizer Zimmermann. Der bringt das Leder flach in die Mitte. Dantas hält drauf und verfehlt das Tor knapp.

Druckphase des FCL

Martin Meienberger/freshfocus
14'

Luzern presst hoch

Die Zentralschweizer haben etwas die Oberhand. Die Basler suchen den Weg Ball am Fuss nach vorne, kommen aber kaum aus der eigenen Platzhälfte. Dann geht der Ball verloren.
Umkämpfte Partie.
Umkämpfte Partie.Martin Meienberger/freshfocus
10'

Freimann mit der Topchance auf das 2:1

Was für eine Startphase! Es geht hin und her. Und der FCL kommt dem 2:1 ganz nah! Wie beim ersten Treffer kommt ein langer hoher Ball auf den zweiten Pfosten. Dieses Mal kann ihn Freimann runterpflücken. Sein Schuss aus spitzem Winkel rauscht nur knapp über die Latte!
7'

Beide Teams geben Vollgas

Die Luzerner stürmen bereits wieder und kommen gefährlich. Zimmermann nimmt aus 17 Metern Mass, doch die Basler können blocken.
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4'

1 : 1

AUSGLEICH FÜR DEN FC BASEL! Die Basler spielen nach dem Gegentreffer offensiv. Olaigbe wird geschickt. Die Luzerner Abwehr kommt nicht hinterher. Er legt ab. Celar schiebt ein!
Martin Meienberger/freshfocus
1'

1 : 0

TOOOR FÜR LUZERN! Was für ein Blitzstart für das Heimteam.  Die Zentralschweizer starten wie die Feuerwehr. Nach 30 Sekunden ist Salvi bereits ein erstes Mal geschlagen. Die Flanke von rechts aussen wird lang und länger. Kabwit entwischt seinem Gegenspieler und köpft in die Maschen! Horrorstart für den neuen Interimscoach Nocentini.
Martin Meienberger/freshfocus
1' Los geht's! Die Luzerner haben Anstoss.

Gleich geht es los

Die Hauptakteure sind auf dem Platz. In wenigen Minuten rollt der Ball!

Und hier die Startelf der Luzerner

Kabwit ist von seiner Sperre zurück.

So tritt Basel heute an

Shaqiri spielt heute von Beginn weg. Ausserdem starten im Vergleich zum letzten Auftritt Salvi, Otele, Rüegg, Metinho und Harder anstelle von Malachowski, Omeragic und Vouilloz. Sow und Omlin können verletzungsbedingt nicht mittun.

Valentin Stocker zur Situation beim FCB

Wir wollen Teaminternes nicht nach aussen tragen. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, dass ich nichts zur Trainersituation sagen würde. Ihr wisst, im Fussball gibt es eine gewisse Eigendynamik. Wir wollten uns Zeit nehmen, um das teamintern zu besprechen. Es hat sich im Lauf des Mittwochs in diese Richtung entwickelt. Es war Druck auf dem Kessel. So wurde alles nochmals angeschaut und der Entschluss so gefasst. Als der Entschluss stand, wollten wir auch nicht länger warten.
Wir sind dieses Projekt eingegangen und jetzt ist es halt so gekommen. Es ist für uns alle eine Niederlage, nicht nur für Stephan. Die Verträge gelten, der FC Basel wird diese einhalten. Es spielen mehrere Faktoren rein. Man muss sich regelmässig fragen, ob es in die richtige Richtung geht. Wir wollten positiv nach vorne schauen und mussten uns letzte Woche eingestehen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg waren. Es ist sicher so, dass sich nun viele Leute anbieten und wir Inputs kriegen. Wir haben einige Tage Zeit und führen auf Hochtouren Gespräche. Bis zur Länderspielpause soll dies ad acta gelegt sein. Die Mannschaft stand sehr defensiv und offensiv kam Shaq nicht zur Geltung.» (gegenüber Blue)
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Das sagt Jörg Portmann vor dem Spiel

«Es ist schwierig, einzuschätzen, was der FCB heute zeigen wird. Basel wird sicher zeigen wollen, wie gut sie sind.» (gegenüber Blue)

Luzern hat sich gefangen

Der FCL erlebte unter dem neuen Hauptübungsleiter Portmann einen schwierigen Start. Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen blieben die Zentralschweizer in den letzten fünf Spielen ungeschlagen.

Wie präsentiert sich Basel heute?

Am Mittwoch trennte sich der FCB von Lichtsteiner. Im Januar wurde er als Ersatz für Ludovic Magnin geholt. Er vermochte in Basel nicht, zu überzeugen. Auch von fehlender Chemie mit dem Team war die Rede. Interimsmässig übernimmt Assistenztrainer Luigi Nocentini.
Aus den letzten drei Spielen holten die Bebbi gerade mal einen Punkt. Beim letzten Auftritt vor zehn Tagen unterlag Rotblau Sion. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf die Top 3 bereits fünf Punkte.

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