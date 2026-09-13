Valentin Stocker zur Situation beim FCB

Wir wollen Teaminternes nicht nach aussen tragen. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, dass ich nichts zur Trainersituation sagen würde. Ihr wisst, im Fussball gibt es eine gewisse Eigendynamik. Wir wollten uns Zeit nehmen, um das teamintern zu besprechen. Es hat sich im Lauf des Mittwochs in diese Richtung entwickelt. Es war Druck auf dem Kessel. So wurde alles nochmals angeschaut und der Entschluss so gefasst. Als der Entschluss stand, wollten wir auch nicht länger warten.

Wir sind dieses Projekt eingegangen und jetzt ist es halt so gekommen. Es ist für uns alle eine Niederlage, nicht nur für Stephan. Die Verträge gelten, der FC Basel wird diese einhalten. Es spielen mehrere Faktoren rein. Man muss sich regelmässig fragen, ob es in die richtige Richtung geht. Wir wollten positiv nach vorne schauen und mussten uns letzte Woche eingestehen, dass wir nicht auf dem richtigen Weg waren. Es ist sicher so, dass sich nun viele Leute anbieten und wir Inputs kriegen. Wir haben einige Tage Zeit und führen auf Hochtouren Gespräche. Bis zur Länderspielpause soll dies ad acta gelegt sein. Die Mannschaft stand sehr defensiv und offensiv kam Shaq nicht zur Geltung.» (gegenüber Blue)