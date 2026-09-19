Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 5:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 5:1.
94'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Knezevic.
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93'
Foul von Faveurdi Bongeli (FC Luzern).
93'
Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Nando Toggenburger (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Faveurdi Bongeli.
91'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Lee Young-Jun (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Knezevic.
90'
Abseits FC Luzern. Andrejs Ciganiks spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bung Meng Freimann im Abseits.
89'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Hübel.
89'
Ball pariert. Faveurdi Bongeli (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nando Toggenburger mit einem Steilpass.
88'
Ball pariert. Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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88'
Wechsel FC Luzern. Nando Toggenburger kommt für Daniel Mikolajewski.
86'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 5:1. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Ferreira.
86'
Ball pariert. Lee Young-Jun (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
82'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. John Hilton kommt für Nico Rissi.
80'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Levin Winkler.
80'
Ball abgeblockt. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
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79'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel FC Luzern. Sandro Wyss kommt für Tyron Owusu.
77'
Wechsel FC Luzern. Lucas Ferreira kommt für Matteo Di Giusto.
76'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 4:1. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Lee Young-Jun.
75'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
75'
Ball pariert. Kenzo Goudmijn (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Simone Stroscio.
73'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 4:0. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Faveurdi Bongeli.
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72'
Wechsel FC Luzern. Levin Winkler kommt für Mio Zimmermann.
72'
Wechsel FC Luzern. Faveurdi Bongeli kommt für Oscar Kabwit.
72'
Vorbeigeschossen. Lee Young-Jun (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Amir Abrashi.
71'
Foul von Daniel Mikolajewski (FC Luzern).
71'
Simone Stroscio (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lee Young-Jun.
69'
Ball abgeblockt. Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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69'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
69'
Kenzo Goudmijn (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Andrejs Ciganiks (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Andrejs Ciganiks (FC Luzern).
68'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Lee Young-Jun (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amir Abrashi.
67'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Tyron Owusu.
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67'
Ball abgeblockt. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Sahin mit einem langen Ball.
66'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Kenzo Goudmijn.
66'
Ball abgeblockt. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
65'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Yannick Bettkober.
61'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Lee Young-Jun kommt für Nikolas Muci.
61'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Denis Sahin kommt für Manex Guibelalde.
60'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 3:0. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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59'
Elfmeter für FC Luzern. Daniel Mikolajewski wurde im Strafraum gefoult.
59'
Bujar Pllana verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
58'
Abseits FC Luzern. Andrejs Ciganiks spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Kabwit im Abseits.
55'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
55'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Kenzo Goudmijn kommt für Óscar Clemente.
55'
Vorbeigeschossen. Tyron Owusu (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
52'
Ball pariert. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
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52'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Nico Rissi.
51'
Ball abgeblockt. Tyron Owusu (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ball pariert. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
50'
Ball pariert. Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nico Rissi mit einer Flanke.
49'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
49'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nikolas Muci nach einer Ecke.
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46'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Óscar Clemente mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
45'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Samuele Bengondo kommt für Giotto Morandi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 2:0.
47'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Hübel.
46'
Ball pariert. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Giotto Morandi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
44'
Vorbeigeschossen. Bujar Pllana (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
43'
Foul von Mio Zimmermann (FC Luzern).
43'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball abgeblockt. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski.
42'
Ball abgeblockt. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ruben Fernandes.
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41'
Abseits Grasshopper Club Zürich. Marvin Hübel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolas Muci im Abseits.
41'
Ball pariert. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einem langen Ball.
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyron Owusu (FC Luzern).
37'
Ball abgeblockt. Mio Zimmermann (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Ball pariert. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Leonardo Bertone.
36'
Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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35'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich).
35'
Andrejs Ciganiks (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
31'
Foul von Ruben Fernandes (FC Luzern).
31'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Daniel Mikolajewski (FC Luzern).
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30'
Yannick Bettkober (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Samuel Krasniqi nach einer Standardsituation.
27'
Leonardo Bertone (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
27'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nikolas Muci.
24'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
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24'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mio Zimmermann.
19'
Vorbeigeschossen. Tyron Owusu (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
19'
Vorbeigeschossen. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
18'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
18'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Ruben Fernandes (FC Luzern).
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16'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Óscar Clemente mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
16'
Ball abgeblockt. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amir Abrashi.
13'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ruben Fernandes mit einer Flanke.
11'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Manex Guibelalde (Grasshopper Club Zürich).
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tyron Owusu (FC Luzern).
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10'
Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
10'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 2:0. Oscar Kabwit (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tyron Owusu nach einem Konter.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich ist 1:0. Tyron Owusu (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Matteo Di Giusto nach einem Konter.
3'
Foul von Daniel Mikolajewski (FC Luzern).
3'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Luzern und Grasshopper Club Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.