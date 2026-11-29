Zehn Luzerner holen einen Punkt gegen Lugano. Matteo Di Giusto schiesst zwei Tore. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti dürfte nach diesem Match mächtig angefressen sein. Der FC Lugano spielt ab der 7. Minute in Überzahl, agiert aber viel zu lässig, macht nur das Nötigste und wird in der 84. Minute dafür folgerichtig bestraft. Matteo Di Giusto schiesst per Penalty das verdiente 2:2. Trotz numerischer Unterlegenheit drückte Luzern in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich.

Die Schlüsselfigur

Matteo Di Giusto behält vom Punkt für den FC Luzern zweimal die Nerven und ist daneben an zahlreichen Offensivaktionen beteiligt. Der Offensivspieler darf auf seiner Lieblingsposition hinter der Spitze agieren, lässt sich aber auch immer wieder in die Halbräume fallen und lanciert von dort mehrere Vorstösse.

Das bessere Team

Dass der FC Luzern einen Spieler weniger auf dem Rasen hat, ist zu keiner Zeit zu spüren. Das Heimteam agiert trotz roter Karte mutig, presst früh und wird dafür auch zweimal bestraft. Trotz alledem lässt sich der FCL nicht aus der Ruhe bringen und bleibt seinem Spiel treu. Kurz vor Schluss wird das Team von Udo Portmann für die angriffslustige Spielweise belohnt.

Mattia Croci-Torti hat kaum Grund zum Lachen. Martin Meienberger/freshfocus

Die Tore

26’ I 0:1 I Elf Tessiner kontern zehn Luzerner aus. Von links fliegt die Hereingabe in den Sechzehner, Steffen leitet weiter auf Yannis Cimignani, der aus nächster Nähe einschiesst.

40’ I 1:1 I Handspiel Zanotti, Penalty Luzern: Matteo Di Giusto verwandelt souverän.

Holte früh die rote Karte: FCL-Stürmer Daniel Mikolajewski. Toto Marti/Blick/freshfocus

42’ I 1:2 I Luzern steht wieder extrem hoch, obwohl es nur zu zehnt ist. Weil Abwehrspieler Lüthi weder den Gegenspieler presst noch die Tiefe sichert, haben die Tessiner leichtes Spiel. Dos Santos zieht los und verwandelt.

84’ I 2:2 I Zweiter Penalty, zweites Tor für Matteo Di Giusto. Beim ersten Mal verwandelte der Zehner oben links, jetzt unten rechts.

Die Stimme

Antonios Padadopoulos (Lugano): «Es fühlt sich wie eine Niederlage an ganz klar. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, haben die Chance aufs 3:1 und machen es nicht.» Auch danach hatten wir noch Chancen. Ich bin aber guter Dinge, dass es in den nächsten Spielen besser wird. Wir müssen in den nächsten Spielen versuchen alles rauszuhauen. Beim Ellbogenschlag trifft Mikolajewski ganz klar, aber natürlich nehme ich es auch dankend an. Klar machen wir aktuell viele Kilometer, aber schlussendlich sind wir Fussballprofis. Es gibt nichts Geileres, als alle drei Tage auf dem Platz zu stehen.» (gegenüber blue)

So gehts weiter

Beide Teams sind unter der Woche im Cup im Einsatz. Der FC Luzern trifft auswärts auf Challenge-Ligisten Wil. Lugano reist nach St. Gallen.