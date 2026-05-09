Sechs Tore und Spektakel: Luzern und Servette trennen sich 3:3

Oscar Kabwit schoss das 3:3 für den FC Luzern gegen Servette. Martin Meienberger/freshfocus

Eigentlich ging es im Spiel zwischen dem FC Luzern und Servette um nichts mehr. Das war aber der Partie überhaupt nicht anzusehen. Am Samstagabend entwickelte sich schnell ein sehr munteres Spiel mit einem wilden Hin und Her. Am Ende ging das Spiel mit 3:3 aus.

Den Schlusspunkt des furiosen Spiels setzte Kabwit in der 81. Minute. Ciganiks steckte durch für Kabwit auf die linke Seite. Der Mittelfeldspieler schloss ab und erwischte Frick mit einem Flachschuss im nahen Eck.