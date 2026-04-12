Ticker | Luzern - St.Gallen | 33. Spieltag Super League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 2:2.
94'
Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
94'
Sascha Meyer (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlo Boukhalfa.
93'
Ball abgeblockt. Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlo Boukhalfa.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Tiemoko Ouattara.
91'
Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879).
91'
Sascha Meyer (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Betim Fazliji kommt für Aliou Balde.
88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
87'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 2:2. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
87'
Ball abgeblockt. Tiemoko Ouattara (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Andrej Vasovic.
86'
Ball abgeblockt. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Nino Weibel (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
84'
Wechsel FC Luzern. Sascha Meyer kommt für Lars Villiger.
83'
Tiemoko Ouattara (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
82'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Aliou Balde.
82'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Tiemoko Ouattara kommt für Chima Okoroji.
81'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Wechsel FC Luzern. Levin Winkler kommt für Taisei Abe.
79'
Foul von Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879).
79'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 2:1. Lars Villiger (FC Luzern) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke nach einer Ecke.
76'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
75'
Nino Weibel (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Andrejs Ciganiks (FC Luzern).
74'
Wechsel FC Luzern. Kevin Spadanuda kommt für Oscar Kabwit.
74'
Wechsel FC Luzern. Andrejs Ciganiks kommt für Ruben Fernandes.
73'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 1:1. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
73'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
71'
Elfmeter für FC St. Gallen 1879. Jozo Stanic wurde im Strafraum gefoult.
71'
Oscar Kabwit verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
70'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Oscar Kabwit.
66'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Nino Weibel kommt für Corsin Konietzke.
66'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
66'
Diego Besio (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji.
63'
Abseits FC Luzern. Andrej Vasovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Kabwit im Abseits.
62'
Taisei Abe (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879).
61'
Vorbeigeschossen. Andrej Vasovic (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einem Steilpass.
59'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Chima Okoroji.
59'
Diego Besio (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
56'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
56'
Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ruben Fernandes (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Ruben Fernandes (FC Luzern).
55'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Adrian Bajrami (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879).
52'
Vorbeigeschossen. Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
50'
Ball abgeblockt. Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Lars Villiger.
49'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Pius Dorn.
48'
Taisei Abe (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Taisei Abe (FC Luzern).
48'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pius Dorn mit einem langen Ball.
47'
Vorbeigeschossen. Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jozo Stanic.
45'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Diego Besio kommt für Hugo Vandermersch.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 1:0.
47'
Vorbeigeschossen. Lars Villiger (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ruben Fernandes.
47'
Andrej Vasovic (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Abseits FC Luzern. Pius Dorn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Kabwit im Abseits.
40'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
39'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
38'
Ball abgeblockt. Lars Villiger (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pius Dorn (FC Luzern).
33'
Abseits FC St. Gallen 1879. Lawrence Ati Zigi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
33'
Foul von Andrej Vasovic (FC Luzern).
33'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Corsin Konietzke.
30'
Handspiel von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
25'
Bung Meng Freimann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
24'
Vorbeigeschossen. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
23'
Foul von Taisei Abe (FC Luzern).
23'
Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Lars Villiger (FC Luzern).
22'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
21'
Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Tom Gaal.
17'
Abseits FC Luzern. Andrej Vasovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lars Villiger im Abseits.
15'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
14'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
13'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
13'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Oscar Kabwit (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
11'
Abseits FC Luzern. Pius Dorn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrej Vasovic im Abseits.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879 ist 1:0. Andrej Vasovic (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.
7'
Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879).
6'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
4'
Ball abgeblockt. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taisei Abe.
3'
Handspiel von Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
2'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lars Villiger.
2'
Lars Villiger (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
1'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Luzern und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.