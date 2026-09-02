Der FC Luzern gewinnt verdient gegen Vaduz. Martin Meienberger/freshfocus

Der FC Luzern erwischt gegen Vaduz den besseren Start und besitzt in der ersten Halbzeit klar die besseren Möglichkeiten. Immer wieder kommen die Innerschweizer gefährlich in die gegnerische Hälfte – nur der Treffer will nicht fallen. Nach der Pause ändert sich das Bild schlagartig: Julian Stark befördert die Kugel nach einem Blitzstart ins Netz und bringt Vaduz in Führung.

Toggenburger trifft in der ersten Minute der Nachspielzeit und bringt Luzern den Last-Minute-Sieg. Martin Meienberger/freshfocus

Die Hausherren lassen sich davon nicht beirren und bleiben am Drücker. In der 59. Minute wird der Aufwand belohnt und Ruben Dantas Fernandes gleicht zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit ist es schliesslich Nando Toggenburger, dem der entscheidende Durchstoss gelingt. Der Luzerner bringt den Ball nach einem wilden Gestocher über die Linie und sichert den Innerschweizer so den 2:1-Sieg und verdiente drei Punkte.