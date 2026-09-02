Publiziert 02. September 2026, 20:24
6. Spieltag
Luzern
Vaduz
J. Stark-
46
R. Fernandes-
59
N. Toggenburger-
91
Der FC Luzern erwischt gegen Vaduz den besseren Start und besitzt in der ersten Halbzeit klar die besseren Möglichkeiten. Immer wieder kommen die Innerschweizer gefährlich in die gegnerische Hälfte – nur der Treffer will nicht fallen. Nach der Pause ändert sich das Bild schlagartig: Julian Stark befördert die Kugel nach einem Blitzstart ins Netz und bringt Vaduz in Führung.
Die Hausherren lassen sich davon nicht beirren und bleiben am Drücker. In der 59. Minute wird der Aufwand belohnt und Ruben Dantas Fernandes gleicht zum 1:1 aus. In der Nachspielzeit ist es schliesslich Nando Toggenburger, dem der entscheidende Durchstoss gelingt. Der Luzerner bringt den Ball nach einem wilden Gestocher über die Linie und sichert den Innerschweizer so den 2:1-Sieg und verdiente drei Punkte.