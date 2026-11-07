Samuel Essende jubelt nach dem Tor zum 2:3 mit Alan Virginius. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Unmittelbar vor dem 2:2 der Luzerner vergibt Samuel Essende eine Riesenchance, aber in der Nachspielzeit schlägt der YB-Goalgetter nochmals zu. Mit seinem 15. Saisontor schiesst Essende die Berner nach Vorlage von Alvyn Sanches und Kaly Sène zum dramatischen 3:2-Sieg. Bitter aus Luzerner Sicht: Kurz nach dem Essende-Tor schiesst der FCL selbst wieder einen Treffer, der nach VAR-Intervention wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung aberkannt wird.

Die Schlüsselfigur

Marvin Keller. Der YB-Goalie sieht diese Saison hie und da nicht optimal aus bei Gegentoren, aber in Luzern ist er zur Stelle. Hext in der ersten Halbzeit mehrfach stark und hat bei den FCL-Treffern praktisch kaum eine Chance zur Abwehr.

Das bessere Team

Eigentlich ist Luzern lange ebenbürtig, wenn nicht sogar besser als YB. Die Berner zeigen sich aber relativ effizient und haben das Glück auf ihrer Seite. Am Ende wäre wohl ein Unentschieden das gerechte Resultat gewesen.

Das Tribünengezwitscher

Christian Fassnacht klettert in der ewigen Torschützenliste der Super League weiter nach oben. Mit seinem Treffer zum 1:0 egalisiert der YB-Profi die 103 Tore, die Guillaume Hoarau und Marco Schneuwly in der höchsten Schweizer Spielklasse schossen. Nur Jean-Pierre Nsame und Marco Streller trafen noch häufiger, nämlich je 111 Mal.

Die Tore

22’ I 0:1 I Letica hält den Ball zu lange in den Händen und reagiert nicht auf den Countdown des Schiedsrichters. Das gibt Eckball für die Berner. Und diese schlagen prompt zu! Die Hereingabe kommt in die Box. Der FCL kann nicht befreien. Die Kugel kommt zu Fassnacht. Der lässt sich nicht zweimal bitten und netzt ein.

38’ I 1:1 I Di Giusto verwandelt vom Punkt satt und präzise unten links! Keller erahnt die Ecke, kann aber nichts ausrichten.

65’ I 1:2 I Luzern wehrt sich, bringt den Ball aber nicht aus der Gefahrenzone. Guirassy hält drauf. Vor dem Tor wird der Schuss noch entscheidend abgelenkt. Nichts zu machen für Letica.

82’ I 2:2 I Mit dem ersten Angriff nach der Riesentat von Letica kommt der FCL mit Speed über links. Die Hereingabe kommt in die Box. Über mehrere Stationen gelangt der Ball zu Winkler. Der zimmert die Kugel in die Maschen!

90+2’ I 2:3 I Essende drückt die Kugel doch noch über die Linie.

So gehts weiter

Nun steht erstmals die Nati-Pause an.