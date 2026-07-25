Die Szene des Spiels

In der 76. Minute dringt der eingewechselte FCB-Verteidiger Louis Coleen im Rücken von Houboulang Mendes in den gegnerischen Strafraum ein. Der Genfer dreht sich, will den Ball attackieren, trifft aber nur den von hinten heranbrausenden Coleen. Urs Schnyder zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Der FCB nimmt das Gastgeschenk zum Saisonauftakt dankend an und trifft in Person von Zan Celar zum Sieg.

Die Schlüsselfiguren

Einer holt den Penalty raus, der andere verwertet ihn. Die beiden FCB-Neuzugänge Zan Celar und Louis Coleen bringen den Baslern drei Punkte zum Saisonstart ein. Coleen wird in der Schlussphase im Genfer Strafraum regelwidrig gelegt. Den fälligen Strafstoss verwertet Zan Celar sicher.

Finger nach oben: FCB-Stürmer Zan Celar markiert im ersten Pflichtspiel sein erstes Tor für die Basler. Claudio De Capitani/freshfocus

Das bessere Team

Phasenweise ist der FCB besser, dann wieder Servette. Beide Teams agieren auf Augenhöhe und hätten einen Punkt verdient. Doch weil Houboulang Mendes kurz vor Schluss FCB-Neuzgang Louis Coleen foult, wird die Partie durch einen individuellen Fehler zugunsten der Bebbi entschieden.

Das Tribünengezwitscher

Johan Manzambi schaut nach der WM in seiner Heimatstadt Genf vorbei. Der Nati-Star, der vor Kurzem für 70 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League wechselte, ist beim Saisonauftakt Ehrengast. In der Halbzeitpause sagt er bei «Blue»: «Die Summe ist mir eigentlich egal. Ich muss einfach weitermachen und gut spielen.» Über die Knieverletzung, die er sich vor den Schweizer WM-Spielen gegen Kolumbien und Argentinien zugezogen hatte, sagt er: «Das war sehr bitter. Ich war traurig. Aber es hätte noch schlimmer ausgehen können. Es ist jetzt so, wie es ist.»

Das Tor

78' I 0:1 I Nachdem Xherdan Shaqiri neun Minuten zuvor ausgewechselt worden ist, übernimmt der Basler Neuzugang Zan Celar die Verantwortung vom Penaltypunkt und trifft sicher mit einem halbhohen Schuss in die rechte Torecke.

So gehts weiter

Für den FC Basel geht es am Nationalfeiertag zu Hause gegen Lausanne-Sport weiter. Servette reist am selben Tag nach Zürich und trifft auf den FCZ.