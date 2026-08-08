Marco Burch im Interview

«Ja, ich glaube, wir wussten, dass wir zu Chancen kommen würden. Das hat uns in den letzten beiden Spielen gefehlt, aber ich glaube, je mehr man aufs Tor schiesst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auch eines zu schiessen. Ich glaube, wir haben gewusst, dass irgendwann einer reinfällt, egal wie. Mit dem Ausgleich in die Halbzeit zu gehen, war sehr wichtig, auch für die Moral. Und in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass wir, wenn wir so weiterspielen, zu Chancen kommen.»

«Ich kann nicht lügen, dass es einen nicht kalt lässt. Das gehört dazu, so ist der Mensch eben. Aber ich glaube, nach zwei Spielen schon ein Riesenfass aufzumachen, ist auch nicht richtig. Wir wussten einfach, dass ein Sieg zählt und dass es umso schöner ist, dass es geklappt hat.»

(SRF)