«Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, die zweite gelbe Karte, die der Schiri gegeben hat, hat das Spiel schon etwas gekillt, würde ich sagen. Ich weiss jetzt nicht, ob es wirklich eine gelbe Karte gewesen ist oder ob es vorher ein Foul war. Da bin ich mir unsicher. Aber ich denke, dass es das Spiel gekippt hat.»
«Nein, ich weiss nicht, ob es ein Knackpunkt war. Ich meine, die, die reinkommen, sind auch heiss. Wenn die auf den Platz kommen, dann geben die auch alles. Deswegen denke ich, dass es nicht daran liegt.»
«Ich denke, wir versuchen, die Energie im ganzen Spiel hochzuhalten. Natürlich gibt es dann Phasen, in denen vielleicht auch durchgeschnauft wird, und dann kommt der Gegner mehr zum Spielen. Aber unser Ziel ist es natürlich, das zu verbessern und es über 90 Minuten zu schaffen.»
(SRF)