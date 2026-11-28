Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Lausanne-Sport ist 0:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Lausanne-Sport ist 0:0.
94'
Samuel Mráz (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
94'
Foul von Samuel Mráz (Servette FC).
94'
Melvin Mastil (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Servette FC.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
89'
Vorbeigeschossen. Jarell Njiké Simo (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pedro Naressi.
89'
Foul von Lilian Njoh (Servette FC).
89'
Levy Nene (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Etienne Youte.
87'
Vorbeigeschossen. Nicolas Cozza (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Matthew Wood.
86'
Wechsel Servette FC. Jarell Njiké Simo kommt für David Douline.
Werbung
86'
Wechsel Servette FC. Matthew Wood kommt für Thomas Lopes.
85'
Tiemoko Ouattara (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Tiemoko Ouattara (Servette FC).
85'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Abseits FC Lausanne-Sport. Teo Jashari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omar Janneh im Abseits.
81'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
81'
Florent Mollet (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
80'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Teo Jashari kommt für Theo Bergvall.
80'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Thomas Cordier kommt für Seydou Traore.
77'
Wechsel Servette FC. Tiemoko Ouattara kommt für Jemy Sida.
77'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
77'
Nicolas Cozza (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
76'
Levy Nene (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
74'
Ball pariert. Marco Burch (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von David Douline mit dem Kopf.
74'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Cozza.
72'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Karim Sow.
70'
Abseits Servette FC. Thomas Lopes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Mráz im Abseits.
70'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Omar Janneh (FC Lausanne-Sport).
69'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Florent Mollet kommt für Souleymane NDiaye.
Werbung
69'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Omar Janneh kommt für Ibrahim Bah Mendes.
67'
Handspiel von Levy Nene (FC Lausanne-Sport).
66'
Wechsel Servette FC. Datro Fofana kommt für Jesper Karlsson.
66'
Wechsel Servette FC. Samuel Mráz kommt für Mathis Lambourde.
65'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
64'
Ball pariert. Jemy Sida (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
Werbung
60'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Levy Nene (FC Lausanne-Sport).
58'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Levy Nene kommt für Enzo Molebe.
56'
Ball abgeblockt. Thomas Lopes (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
55'
Vorbeigeschossen. Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Enzo Molebe.
Werbung
53'
David Douline (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Alexis Blin (FC Lausanne-Sport).
52'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Alexis Blin.
51'
Foul von David Douline (Servette FC).
51'
Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Houboulang Mendes mit einem Steilpass nach einem Konter.
49'
Foul von David Douline (Servette FC).
Werbung
49'
Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Jemy Sida (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pedro Naressi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Lausanne-Sport ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Pedro Naressi (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
45'
Alexis Blin (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
41'
Jesper Karlsson (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Jesper Karlsson (Servette FC).
41'
Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport).
39'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
37'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
37'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
37'
Thomas Lopes (Servette FC).
37'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lilian Njoh mit einer Flanke.
34'
David Douline (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Alexis Blin (FC Lausanne-Sport).
32'
Vorbeigeschossen. Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Bah Mendes.
Werbung
30'
David Douline (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport).
27'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
27'
Jesper Karlsson (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport).
25'
Ball abgeblockt. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Burch.
Werbung
25'
Vorbeigeschossen. Marco Burch (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathis Lambourde mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Karim Sow.
23'
Houboulang Mendes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
20'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
20'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen (Servette FC).
Werbung
19'
Vorbeigeschossen. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
18'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
18'
Nicolas Cozza (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
17'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Steve Rouiller (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jesper Karlsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Cozza.
Werbung
9'
Ball abgeblockt. Marco Burch (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Lopes mit dem Kopf.
8'
Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
8'
Jemy Sida (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport).
8'
Ball abgeblockt. Enzo Molebe (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Njoh.
6'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
Werbung
6'
Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
1'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
1'
Ball abgeblockt. Souleymane NDiaye (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Servette FC und FC Lausanne-Sport.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.