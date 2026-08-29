Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
51'
Timothé Cognat (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Tyron Owusu (FC Luzern).
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51'
Ball abgeblockt. Miroslav Stevanovic (Servette FC) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lilian Njoh mit einer Flanke.
50'
Tiemoko Ouattara (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Pius Dorn (FC Luzern).
48'
Vorbeigeschossen. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Timothé Cognat nach einer Ecke.
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47'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
47'
Ball pariert. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Miroslav Stevanovic mit einer Flanke.
45'
Wechsel FC Luzern. Sascha Meyer kommt für Daniel Mikolajewski.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Quentin Maceiras (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
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43'
Abseits Servette FC. Miroslav Stevanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Mráz im Abseits.
42'
Handspiel von Miroslav Stevanovic (Servette FC).
38'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Tyron Owusu.
36'
Lilian Njoh (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Ball pariert. David Douline (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Quentin Maceiras.
31'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 1:1. Andrejs Ciganiks (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski nach einem Konter.
31'
Ball abgeblockt. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lilian Njoh.
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31'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Pius Dorn.
26'
Vorbeigeschossen. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pedro Naressi.
22'
Ball abgeblockt. Quentin Maceiras (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Mráz.
20'
Oscar Kabwit (FC Luzern) sieht die Rote Karte.
20'
VAR Entscheidung: Karte geändert Oscar Kabwit (FC Luzern).
19'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Douline (Servette FC).
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18'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
18'
David Douline (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pius Dorn mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
16'
Daniel Mikolajewski (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 1:0. Miroslav Stevanovic (Servette FC) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Timothé Cognat mit einem langen Ball nach einem Konter.
13'
Oscar Kabwit (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Marco Burch (Servette FC).
12'
Vorbeigeschossen. Samuel Mráz (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Timothé Cognat mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
12'
Foul von Matteo Di Giusto (FC Luzern).
12'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Abseits FC Luzern. Oscar Kabwit spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matteo Di Giusto im Abseits.
7'
Daniel Mikolajewski (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
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5'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
4'
Abseits Servette FC. Timothé Cognat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Miroslav Stevanovic im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Servette FC und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.