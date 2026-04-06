Ticker | Servette - Luzern | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 3:0.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 3:0.
99'
Foul von Sandro Wyss (FC Luzern).
99'
Lilian Njoh (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 3:0. Junior Kadile (Servette FC) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Miroslav Stevanovic.
96'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Timothé Cognat.
95'
Foul von Timothé Cognat (Servette FC).
95'
Kevin Spadanuda (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Junior Kadile (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jérémy Guillemenot.
93'
Ball pariert. Steve Rouiller (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Timothé Cognat mit einer Flanke.
92'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
91'
Foul von Timothé Cognat (Servette FC).
91'
Kevin Spadanuda (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Adrian Bajrami (FC Luzern).
90'
Miroslav Stevanovic (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sascha Meyer (FC Luzern).
89'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Jérémy Frick (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Wechsel Servette FC. Jérémy Guillemenot kommt für Florian Ayé.
87'
Wechsel FC Luzern. Sandro Wyss kommt für Taisei Abe.
87'
Wechsel Servette FC. Lilian Njoh kommt für Malek Ishuayed.
87'
Wechsel FC Luzern. Adrian Grbic kommt für Matteo Di Giusto.
86'
Malek Ishuayed (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Kevin Spadanuda (FC Luzern).
85'
Malek Ishuayed (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Malek Ishuayed (Servette FC).
85'
Bung Meng Freimann (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Pascal Loretz.
84'
Ball pariert. Miroslav Stevanovic (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Timothé Cognat mit dem Kopf.
84'
Ball abgeblockt. Florian Ayé (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Kadile mit einer Flanke.
83'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
83'
Junior Kadile (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Bung Meng Freimann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Junior Kadile (Servette FC).
80'
Taisei Abe (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Taisei Abe (FC Luzern).
80'
Timothé Cognat (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
77'
Foul von Timothé Cognat (Servette FC).
77'
Kevin Spadanuda (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von David Douline (Servette FC).
76'
Taisei Abe (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Sascha Meyer (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kevin Spadanuda mit einer Flanke.
74'
Vorbeigeschossen. Miroslav Stevanovic (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Junior Kadile.
73'
Abseits FC Luzern. Adrian Bajrami spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Kabwit im Abseits.
73'
Ball abgeblockt. Adrian Bajrami (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Vorbeigeschossen. Pius Dorn (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
72'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von David Douline (Servette FC).
71'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Jérémy Frick (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
65'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Junior Kadile.
63'
Wechsel FC Luzern. Sascha Meyer kommt für Andrej Vasovic.
63'
Wechsel FC Luzern. Kevin Spadanuda kommt für Lucas Ferreira.
63'
Wechsel FC Luzern. Andrejs Ciganiks kommt für Ruben Fernandes.
62'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Houboulang Mendes.
61'
Foul von David Douline (Servette FC).
61'
Adrian Bajrami (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Servette FC. Jérémy Frick kommt für Joël Mall aufgrund einer Verletzung.
55'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joël Mall (Servette FC).
48'
Joël Mall (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
48'
Ball pariert. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrej Vasovic mit einem Steilpass.
46'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 2:0. Timothé Cognat (Servette FC) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Houboulang Mendes.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 1:0.
47'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pius Dorn nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Marco Burch.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Gefährliches Spiel von Florian Ayé (Servette FC).
44'
Bung Meng Freimann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von David Douline (Servette FC).
41'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Luzern ist 1:0. Miroslav Stevanovic (Servette FC) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Junior Kadile mit einer Flanke.
39'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Tyron Owusu.
36'
Ball abgeblockt. Timothé Cognat (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Kadile.
34'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Marco Burch.
31'
David Douline (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Andrej Vasovic (FC Luzern).
29'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
29'
Pius Dorn (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Wechsel Servette FC. Houboulang Mendes kommt für Téo Allix aufgrund einer Verletzung.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Téo Allix (Servette FC).
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Téo Allix (Servette FC).
16'
Ball pariert. Miroslav Stevanovic (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Timothé Cognat.
13'
Lucas Ferreira (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Miroslav Stevanovic (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Lucas Ferreira (FC Luzern).
12'
Steve Rouiller (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
12'
Andrej Vasovic (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Florian Ayé (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Kadile.
6'
Marco Burch (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
3'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Pius Dorn.
2'
Abseits FC Luzern. Ruben Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matteo Di Giusto im Abseits.
1'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Junior Kadile.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Servette FC und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.