Servette gewinnt verdient mit 3:0 gegen Sion. Pascal Muller/freshfocus

Servette erwischt im Rhone-Derby einen Traumstart! Nach einer missglückten Klärung der Walliser bringt Houboulang Mendes die Genfer bereits in der 11. Minute in Führung. Nur sieben Minuten später erhöht Jarell Simo mit einem Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0. Sion findet zunächst kaum ins Spiel, weshalb der Trainer bereits nach einer halben Stunde erstmals wechselt. Allmählich werden aber auch die Walliser gefährlicher. Die beste Chance vergibt Winsley Boteli kurz vor der Pause, als er allein vor dem Genfer Torhüter scheitert.

Sion kommt mit mehr Schwung aus der Kabine und trifft kurz nach Wiederanpfiff den Aussenpfosten. Doch statt des Anschlusstreffers fällt in der 63. Minute das 3:0: Kingstone Mutandwa verwandelt einen Foulelfmeter. Danach geht es hin und her, doch die Walliser finden gegen die Genfer Defensive kein Mittel. Servette gewinnt verdient 3:0.