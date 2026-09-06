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Ticker | Servette - St.Gallen | 7. Spieltag Super League 2026/2027

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SFC – FCSG 0:1*

Publiziert 06. September 2026, 14:42

Espen drücken auf zweites Tor – Servette hält dagegen

LIVE

7. Spieltag

Servette
0 – 1
St.Gallen

Servette

46

St.Gallen

01

A. Balde

-

6

Alle Resultate anzeigen

Nino Vinzens
Yannick van Buul
von
Nino Vinzens
Yannick van Buul
Bevorzugte Quelle
35'

Servette kann Baldé nicht kontrollieren

Wieder wird Aliou Baldé im Strafraum der Genfer gefährlich. Er wird in seinem Dribbling kaum gestört und kann zwischen einigen Abwehrspielern trotzdem zum Abschluss kommen. Dieser gerät jedoch zu zentral und kann durch den Torwart gefangen werden.
32'
Nach einer guten halben Stunde sieht der Genfer Mazikou die erste gelbe Karte des Spiels. Er kommt im Zweikampf gegen Vandermersch zu spät.
28'

Baldé mit nächstem Vorstoss

Torschütze Aliou Baldé ist bis anhin der Aktivposten auf der linken Seite St. Gallens. Wieder bringt er sich durch ein Dribbling in eine gute Position und kann abschliessen. Sein Schuss gerät jedoch zu ungenau und wird durch die Genfer Abwehr geklärt.
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19'

Grosschance für Witzig

Das war die Riesenmöglichkeit für St. Gallen, auf 2:0 zu stellen. Auf der linken Seite lässt Baldé nach einem langen Ball Rouiller wie vor dem 1:0 problemlos stehen und spielt in der Mitte den freien Witzig an. Dieser trifft den Ball aus bester Position nicht wunschgemäss und sieht seinen Versuch durch Gertmonas pariert.
13'

Servette zeigt sich bemüht

Die Genfer verstecken sich in dieser Phase nicht. Mit vielen langen Bällen versuchen sie, ihre schnellen Offensivkräfte in Szene zu setzen. Bis auf wenige ungefährliche Nadelstiche bleiben die Chancen jedoch aus.
6'

0 : 1

TOOOOOR für den FC ST. Gallen! Baldé bringt die Ostschweizer früh in Führung. Auf der linken Seite können die Gäste den Ball zurückerobern und so bringt sich Baldé in eine gute Position. Mit einem Haken lässt er Rouiller stehen und platziert den Ball ins lange Eck an Torwart Gertmonas vorbei.
Aliou Balde (St.Gallen) jubelt nach dem Tor zum 0:1
Aliou Balde (St.Gallen) jubelt nach dem Tor zum 0:1Zamir Loshi/freshfocus
Das Spiel geht los! Der Ball rollt im Stade de Genève.
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FCSG-Trainer Enrico Maaßen vor dem Spiel (gegenüber blue)

«Wir wollen die Intensität erhöhen, wir müssen sie auch erhöhen für unser Spiel. Wir wollen als Kollektiv wieder besser verteidigen, die Möglichkeiten haben wir, wenn wir die Statistiken anschauen, nun geht es darum effizient zu sein.»

Die Unparteiischen

Die heutige Partie wird geleitet durch Urs Schnyder. Er wird durch Marco Zürcher und Noël Lötscher assistiert. In Volketswil dient Nico Gianforte als VAR.

Die Ausgangslage

Ein Blick auf die Tabelle und die letzten Spiele der beiden Mannschaften ist düster. Nachdem die St. Galler mit zwei Siegen in die Saison gestartet waren, gewann man seit dem 2. August kein Ligaspiel mehr (ein Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen). In der Conference League schied man in der Zwischenzeit aus und der Auftritt gegen GC am vergangenen Mittwoch war besorgniserregend aus St. Galler Sicht.
Entsprechend kommt die Reise nach Genf genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Genfer befinden sich mit 4 Punkten am Tabellenende, wobei auch sie sich nach zwei sieglosen Spielen nach wichtigen Punkten sehnen. Zudem haben sie mit 4 geschossenen Toren die schwächste Offensive.
Die Favoritenrolle dürfte, trotz des aktuellen Tiefs, den Ostschweizern vorbehalten sein. In der vergangenen Saison endeten die Duelle 1:1, 4:2 und 1:4 aus Sicht der Genfer.

Die Aufstellung der Heimmannschaft

Servette-Coach Jocelyn Gourvennec wechselt im Veergleich zur 0:1 Niederlage in Lugano am vergangenen Donnerstag auf drei Positionen durch. Auf der Position des Aussenverteidigers übernimmt Mendes für Marceiras, auf dem Flügel kommt Lambourde für Njoh zum Einsatz und in der Strumspitze soll Mutandwa für Tore sorgen.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

Startelf der St. Galler

Die Gäste aus St. Gallen, unter Trainer Enrico Maaßen, haben im Vergleich zum schwachen 0:2 gegen GC unter der Woche einiges gut zu machen. Dabei setzen sie mehrheitlich auf dieselben Kräfte wie gegen die Zürcher. Einzig im offensiven Mittelfeld ersetzen Stevanović und Boukhalfa Frokaj und Owusu.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

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Herzlich willkommen

St. Gallen trifft auswärts auf Servette. Die Partie ab 14 Uhr live.
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