Die Ausgangslage

Ein Blick auf die Tabelle und die letzten Spiele der beiden Mannschaften ist düster. Nachdem die St. Galler mit zwei Siegen in die Saison gestartet waren, gewann man seit dem 2. August kein Ligaspiel mehr (ein Unentschieden und zuletzt zwei Niederlagen). In der Conference League schied man in der Zwischenzeit aus und der Auftritt gegen GC am vergangenen Mittwoch war besorgniserregend aus St. Galler Sicht.

Entsprechend kommt die Reise nach Genf genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Genfer befinden sich mit 4 Punkten am Tabellenende, wobei auch sie sich nach zwei sieglosen Spielen nach wichtigen Punkten sehnen. Zudem haben sie mit 4 geschossenen Toren die schwächste Offensive.

Die Favoritenrolle dürfte, trotz des aktuellen Tiefs, den Ostschweizern vorbehalten sein. In der vergangenen Saison endeten die Duelle 1:1, 4:2 und 1:4 aus Sicht der Genfer.