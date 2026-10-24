Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 2:1.
94'
Abseits FC Vaduz. Dominik Schwizer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milos Cocic im Abseits.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Foul von Mischa Eberhard (FC Vaduz).
91'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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90'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von David Douline.
90'
Wechsel Servette FC. Téo Allix kommt für Jesper Karlsson.
88'
Vorbeigeschossen. David Douline (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kingstone Mutandwa.
85'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 2:1. Kingstone Mutandwa (Servette FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Houboulang Mendes mit einer Flanke.
84'
Vorbeigeschossen. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jesper Karlsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Kasper.
83'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Liridon Berisha.
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83'
Ball abgeblockt. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lilian Njoh.
82'
Vorbeigeschossen. Lilian Njoh (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Douline.
81'
Vorbeigeschossen. Pedro Naressi (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
81'
Ball abgeblockt. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lilian Njoh.
80'
Foul von Mischa Eberhard (FC Vaduz).
80'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. David Douline (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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78'
Wechsel Servette FC. Lilian Njoh kommt für Thomas Lopes.
77'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 1:1. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Dejan Djokic.
76'
Ball abgeblockt. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Tiemoko Ouattara.
74'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Mazikou.
74'
Vorbeigeschossen. Mattia Walker (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Schwizer nach einer Ecke.
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74'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Bradley Mazikou.
73'
Wechsel FC Vaduz. Mischa Eberhard kommt für Julian Stark.
73'
Wechsel FC Vaduz. Mischa Beeli kommt für Nicolas Hasler.
73'
Wechsel FC Vaduz. Daniel Kasper kommt für Marcel Monsberger.
72'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
71'
Foul von Julian Stark (FC Vaduz).
71'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Wechsel Servette FC. Tiemoko Ouattara kommt für Mathis Lambourde.
70'
Wechsel Servette FC. David Douline kommt für Jarell Njiké Simo.
69'
Abseits FC Vaduz. Niklas Lang spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcel Monsberger im Abseits.
68'
Ball abgeblockt. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jarell Njiké Simo.
66'
Gefährliches Spiel von Dejan Djokic (FC Vaduz).
66'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Niklas Lang (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Kingstone Mutandwa (Servette FC).
62'
Abseits FC Vaduz. Dominik Schwizer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milos Cocic im Abseits.
61'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bradley Mazikou.
61'
Nicolas Hasler (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Wechsel FC Vaduz. Dejan Djokic kommt für Juan Cabrera.
59'
Foul von Dominik Schwizer (FC Vaduz).
59'
Mathis Lambourde (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Ball pariert. Bradley Mazikou (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
57'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Lang.
56'
Ball pariert. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolas Hasler mit einer Flanke.
56'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
54'
Ball pariert. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kingstone Mutandwa mit dem Kopf.
53'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Leon Schaffran.
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53'
Ball pariert. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
52'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Leon Schaffran.
52'
Ball pariert. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
50'
Julian Stark (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Julian Stark (FC Vaduz).
50'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
48'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jesper Karlsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Schwizer.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Niklas Lang (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Jesper Karlsson (Servette FC).
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44'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kingstone Mutandwa mit dem Kopf.
44'
Gefährliches Spiel von Juan Cabrera (FC Vaduz).
44'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Julian Stark (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
39'
Abseits FC Vaduz. Liridon Berisha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Hasler im Abseits.
37'
Abseits Servette FC. Steve Rouiller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kingstone Mutandwa im Abseits.
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37'
Milos Cocic (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Milos Cocic (FC Vaduz).
37'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Wechsel FC Vaduz. Mattia Walker kommt für Luca Mack aufgrund einer Verletzung.
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luca Mack (FC Vaduz).
32'
Ball pariert. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jarell Njiké Simo.
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31'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
31'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Dominik Schwizer (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
26'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
25'
Pedro Naressi (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Julian Stark (FC Vaduz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
25'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
24'
Steve Rouiller (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Milos Cocic (FC Vaduz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Steve Rouiller (Servette FC).
21'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
21'
Steve Rouiller (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Vorbeigeschossen. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
19'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
19'
Ball abgeblockt. Kingstone Mutandwa (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesper Karlsson.
19'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Lopes.
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Servette FC und FC Vaduz ist 1:0. Thomas Lopes (Servette FC) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Steve Rouiller.
14'
Vorbeigeschossen. Jarell Njiké Simo (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
14'
Ball abgeblockt. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bradley Mazikou.
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12'
Houboulang Mendes (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Juan Cabrera (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
11'
Ball abgeblockt. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathis Lambourde mit einer Flanke.
10'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan Cabrera (FC Vaduz).
9'
Vorbeigeschossen. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luca Mack nach einer Standardsituation.
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8'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Marco Burch (Servette FC).
7'
Foul von Milos Cocic (FC Vaduz).
7'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Liridon Berisha (FC Vaduz).
5'
Kingstone Mutandwa (Servette FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Servette FC und FC Vaduz.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.