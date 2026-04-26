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Servette – Winterthur 5:3: Acht-Tore-Spektakel besiegelt Wintis Abstiegskurs

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SER - Winti 5:3

Publiziert 26. April 2026, 18:32

Völlig absurd: Servette gewinnt Acht-Tore-Spektakel

34. Spieltag

Servette
5 – 3
Winterthur

Servette

Spielende

Winterthur

M. Stevanović

-

21

10

M. Stevanović

-

25

20

F. Ayé

-

29

30
31

N. Burkart

-

32

32

N. Burkart

-

39

S. Rouiller

-

50

42
43

A. Jankewitz

-

51

T. Lopes

-

62

53

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Sven Forster
von
Sven Forster
1
2

Die angereisten Fans in Genf sahen eines der wildesten Spiele in dieser Saison. Servette führte schnell mit 3:0 – auch weil Winti in der Abwehr und im Tor nicht bereit war. Doch das Tabellenschlusslicht steckte nicht auf. Ein Doppelpack von Burkhart brachte die Hoffnung zurück. Doch es fielen noch weitere Tore – am Ende waren es acht Treffer. Winti schlittert immer weiter in Richtung Challenge League.

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