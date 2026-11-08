Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Servette FC und FC Zürich ist 0:0.
46'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Hack.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte.
43'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
43'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
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41'
Mathis Lambourde (Servette FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Philippe Kény (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Téo Allix (Servette FC).
39'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
39'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Silas Huber.
38'
Ball pariert. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Mráz.
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37'
Vorbeigeschossen. Philippe Kény (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Livano Comenencia mit einem Steilpass.
36'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thomas Lopes (Servette FC).
32'
Livano Comenencia (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Lilian Njoh (Servette FC).
27'
Foul von Doron Lichtenstein (FC Zürich).
27'
Téo Allix (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
25'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
24'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Sebastian Walker (FC Zürich).
22'
Mathis Lambourde (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Téo Allix (Servette FC) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mathis Lambourde mit einer Flanke nach einer Ecke.
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20'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Umeh Emmanuel.
17'
Vorbeigeschossen. Alexander Hack (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kevin Spadanuda mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
16'
Kevin Spadanuda (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
15'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Lilian Njoh.
12'
Foul von Jesper Karlsson (Servette FC).
12'
Kevin Spadanuda (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
12'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
8'
Téo Allix (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
6'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Njiké Simo.
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5'
Ball abgeblockt. Miguel Reichmuth (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umeh Emmanuel.
3'
Vorbeigeschossen. Lindrit Kamberi (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Miguel Reichmuth mit einem Steilpass nach einer Ecke.
3'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Njiké Simo.
2'
Miguel Reichmuth (FC Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Servette FC und FC Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.