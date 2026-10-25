Ein Tor reicht Sion für drei Punkte. Die Gäste bleiben beim 0:1 offensiv harmlos und stehen weiterhin am Tabellenende. Eine schöne Kombination entscheidet die zähe Partie. Berdayes trifftin der 33. Minute nach einem gelungenen Zusammenspiel zum einzigen Tor des Spiels.

Sions Heimsieg geht in Ordnung. Besonders nach der Pause haben die Gastgeber Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Ein zweiter Treffer bleibt aber aus.