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Boteli gegen Lausanne: Trifft die Nati-Hoffnung im Dress von Sion?

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Sion - Lausanne

Publiziert 25. Oktober 2026, 18:42

Sion feiert knappen Heimsieg gegen Schlusslicht Lausanne

11. Spieltag

Sion
1 – 0
Lausanne

Sion

Spielende

Lausanne-Sport

T. Berdayes

-

33

10

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Sven Forster
von
Sven Forster
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Ein Tor reicht Sion für drei Punkte. Die Gäste bleiben beim 0:1 offensiv harmlos und stehen weiterhin am Tabellenende. Eine schöne Kombination entscheidet die zähe Partie. Berdayes trifftin der 33. Minute nach einem gelungenen Zusammenspiel zum einzigen Tor des Spiels.

Sions Heimsieg geht in Ordnung. Besonders nach der Pause haben die Gastgeber Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Ein zweiter Treffer bleibt aber aus.

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