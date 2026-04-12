Ticker | Sion - Lausanne-Sport | 33. Spieltag Super League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 3:0.
93'
Abseits FC Sion. Liam Chipperfield spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franck Surdez im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Jan Kronig (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport).
88'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
88'
Gaoussou Diakite (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Abseits FC Sion. Jan Kronig spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franck Surdez im Abseits.
84'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
84'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel FC Sion. Noé Sow kommt für Ilyas Chouaref.
83'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Morgan Poaty kommt für Sékou Fofana.
83'
Foul von Franck Surdez (FC Sion).
83'
Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
80'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Ali Kabacalman.
79'
Wechsel FC Sion. Winsley Boteli kommt für Rilind Nivokazi.
79'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
79'
Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport).
77'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
77'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 3:0. Franck Surdez (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Théo Berdayes.
73'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
70'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 2:0. Ilyas Chouaref (FC Sion) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
69'
Elfmeter für FC Sion. Nias Hefti wurde im Strafraum gefoult.
69'
Brandon Soppy verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
69'
Ball pariert. Numa Lavanchy (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
68'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Gaoussou Diakite kommt für Jamie Roche.
67'
Wechsel FC Sion. Franck Surdez kommt für Josias Lukembila.
67'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Benjamin Kololli.
67'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Baltazar Costa.
66'
Ball abgeblockt. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josias Lukembila mit einer Flanke.
65'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
65'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nias Hefti (FC Sion).
62'
Foul von Benjamin Kololli (FC Sion).
62'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
62'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Ali Kabacalman (FC Sion). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuss doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Man kann Ali Kabacalman die Enttäuschung ansehen.
59'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Elfmeter für FC Sion. Rilind Nivokazi wurde im Strafraum gefoult.
59'
Karim Sow verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
57'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 1:0. Benjamin Kololli (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Rilind Nivokazi mit dem Kopf.
56'
Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport).
54'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
54'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
54'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei - nach einem direkten Freistoss.
51'
Foul von Josias Lukembila (FC Sion).
51'
Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
46'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Nathan Butler-Oyedeji kommt für Nicky Beloko.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Beyatt Lekoueiry kommt für Seydou Traore.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Brandon Soppy kommt für Theo Bergvall.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits FC Sion. Ilyas Chouaref spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ali Kabacalman im Abseits.
42'
Abseits FC Sion. Josias Lukembila spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Benjamin Kololli im Abseits.
41'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
40'
Ball pariert. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einem Steilpass.
39'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Jamie Roche.
33'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
33'
Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
32'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
31'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Omar Janneh (FC Lausanne-Sport).
31'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
31'
Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Handspiel von Theo Bergvall (FC Lausanne-Sport).
27'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
26'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
26'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mouanga.
24'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
23'
Anthony Racioppi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
23'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
20'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jan Kronig mit dem Kopf nach einer Ecke.
19'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Mouanga.
18'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
14'
Vorbeigeschossen. Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Olivier Custodio mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Kreshnik Hajrizi.
13'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
13'
Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
11'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Nicky Beloko (FC Lausanne-Sport).
9'
Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
9'
Rilind Nivokazi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
8'
Foul von Josias Lukembila (FC Sion).
8'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Theo Bergvall.
6'
Ball abgeblockt. Baltazar Costa (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josias Lukembila.
4'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
4'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Seydou Traore (FC Lausanne-Sport).
2'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und FC Lausanne-Sport.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.