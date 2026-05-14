Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Jan Kronig.
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71'
Winsley Boteli (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Antonios Papadopoulos (FC Lugano).
70'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Rilind Nivokazi.
70'
Abseits FC Lugano. Elias Pihlström spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hannes Delcroix im Abseits.
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68'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Ali Kabacalman.
68'
Wechsel FC Lugano. Elias Pihlström kommt für Georgios Koutsias.
68'
Wechsel FC Lugano. Ezgjan Alioski kommt für Yanis Cimignani.
67'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
67'
Winsley Boteli (FC Sion) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,.
66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Sion).
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64'
Wechsel FC Sion. Winsley Boteli kommt für Franck Surdez.
64'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Josias Lukembila.
63'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lugano ist 2:1. Baltazar Costa (FC Sion) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
59'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
58'
Baltazar Costa (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
58'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lugano ist 1:1. Ilyas Chouaref (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Rilind Nivokazi mit dem Kopf.
54'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
54'
Georgios Koutsias (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Franck Surdez.
51'
Nias Hefti (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
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50'
Handspiel von Nias Hefti (FC Sion).
49'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Hadj Mahmoud (FC Lugano).
48'
Vorbeigeschossen. Hadj Mahmoud (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
48'
Ball abgeblockt. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
47'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
46'
Kevin Behrens (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lugano ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball abgeblockt. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josias Lukembila.
42'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
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40'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Hannes Delcroix.
39'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Georgios Koutsias (FC Lugano).
38'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Hadj Mahmoud (FC Lugano).
37'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
37'
Hadj Mahmoud (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Ball abgeblockt. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baltazar Costa.
36'
Ball pariert. Georgios Koutsias (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mattia Zanotti mit einem langen Ball.
35'
Ball abgeblockt. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rilind Nivokazi.
34'
Franck Surdez (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
31'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Lugano ist 0:1. Georgios Koutsias (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Hadj Mahmoud nach einem Konter.
30'
Foul von Hadj Mahmoud (FC Lugano).
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30'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin Behrens.
27'
Handspiel von Kevin Behrens (FC Lugano).
26'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
25'
Franck Surdez (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
25'
Ball pariert. Georgios Koutsias (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos mit einem langen Ball.
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24'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
24'
Georgios Koutsias (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
21'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
21'
Ball abgeblockt. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josias Lukembila.
15'
Vorbeigeschossen. Lukas Mai (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
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14'
Ball pariert. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Hannes Delcroix.
8'
Foul von Georgios Koutsias (FC Lugano).
8'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Anto Grgic (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Foul von Anto Grgic (FC Lugano).
7'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
3'
Vorbeigeschossen. Mattia Zanotti (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani mit einer Flanke.
1'
Georgios Koutsias (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und FC Lugano.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.