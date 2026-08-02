Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Luzern ist 1:0.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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42'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Sascha Meyer (FC Luzern).
41'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
41'
Lucas Ferreira (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lucas Ferreira (FC Luzern).
38'
Foul von Sascha Meyer (FC Luzern).
38'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
33'
Lucas Ferreira (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Noé Sow (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Ecke.
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32'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Pius Dorn.
32'
Ball abgeblockt. Numa Lavanchy (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Winsley Boteli.
32'
Ball abgeblockt. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
30'
Ball pariert. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Baltazar Costa.
30'
Ball pariert. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
30'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
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28'
Ball abgeblockt. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einer Flanke.
27'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Abseits FC Sion. Nias Hefti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Winsley Boteli im Abseits.
21'
Ball pariert. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
20'
Winsley Boteli (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
18'
Ball pariert. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
17'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Oscar Kabwit.
15'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
14'
Ball pariert. Ruben Fernandes (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
14'
Vorbeigeschossen. Sascha Meyer (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oscar Kabwit mit einer Flanke.
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13'
Ball pariert. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
12'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
12'
Sascha Meyer (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Donat Rrudhani.
11'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Luzern).
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Luzern ist 1:0. Donat Rrudhani (FC Sion) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Winsley Boteli.
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7'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oscar Kabwit mit einer Flanke.
6'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nias Hefti mit einer Flanke.
3'
Tyron Owusu (FC Luzern) sieht die Rote Karte.
2'
VAR Entscheidung: Karte geändert Tyron Owusu (FC Luzern).
2'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Donat Rrudhani (FC Sion).
1'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
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1'
Loïc Lüthi (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.