Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und Servette FC ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und Servette FC ist 2:0.
92'
Foul von Datro Fofana (Servette FC).
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92'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Houboulang Mendes.
89'
Vorbeigeschossen. Marco Burch (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lilian Njoh.
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87'
Jesper Karlsson (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ali Kabacalman nach einem Konter.
86'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Racioppi.
85'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Baltazar Costa.
83'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Ali Kabacalman (FC Sion).
83'
Wechsel FC Sion. Josias Lukembila kommt für Ilyas Chouaref.
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82'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
81'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Fode Sylla (FC Sion).
80'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
79'
Wechsel FC Sion. Franck Surdez kommt für Théo Berdayes.
79'
Wechsel FC Sion. Noé Sow kommt für Kreshnik Hajrizi.
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77'
Vorbeigeschossen. Nias Hefti (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
75'
Wechsel Servette FC. Samuel Mráz kommt für Thomas Lopes.
75'
Wechsel Servette FC. Datro Fofana kommt für Jemy Sida.
74'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
74'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Wechsel FC Sion. Fode Sylla kommt für Donat Rrudhani.
72'
Wechsel FC Sion. Winsley Boteli kommt für Rilind Nivokazi.
70'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und Servette FC ist 2:0. Rilind Nivokazi (FC Sion) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
68'
Ball pariert. Jemy Sida (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bradley Mazikou.
66'
Vorbeigeschossen. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jarell Njiké Simo mit einem langen Ball.
65'
Ball pariert. Jemy Sida (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lilian Njoh mit einer Flanke.
63'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Lopes.
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60'
Abseits FC Sion. Ali Kabacalman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ilyas Chouaref im Abseits.
60'
Ball abgeblockt. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
59'
Ball abgeblockt. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Théo Berdayes.
58'
Wechsel Servette FC. Bradley Mazikou kommt für Mathis Lambourde.
58'
Wechsel Servette FC. David Douline kommt für Pedro Naressi.
56'
Vorbeigeschossen. Houboulang Mendes (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Steve Rouiller.
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54'
Handspiel von Jemy Sida (Servette FC).
54'
Jesper Karlsson (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
53'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nias Hefti.
51'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und Servette FC ist 1:0. Donat Rrudhani (FC Sion) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
49'
Houboulang Mendes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Donat Rrudhani (FC Sion).
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47'
Vorbeigeschossen. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
46'
Foul von Mathis Lambourde (Servette FC).
46'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und Servette FC ist 0:0.
51'
Ball abgeblockt. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Burch mit einem langen Ball.
49'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Sion 0-0 Servette FC.
49'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Théo Berdayes (FC Sion) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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49'
Abseits FC Sion. Nias Hefti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Baltazar Costa im Abseits.
49'
Ball pariert. Nias Hefti (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
49'
Ball abgeblockt. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Kabacalman.
48'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Naressi.
47'
Abseits FC Sion. Baltazar Costa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ilyas Chouaref im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Abseits FC Sion. Donat Rrudhani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nias Hefti im Abseits.
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37'
Foul von Jemy Sida (Servette FC).
37'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Das Spiel läuft wieder.
33'
Das Spiel ist unterbrochen (Servette FC).
32'
Ball pariert. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten.
31'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Naressi.
31'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nias Hefti.
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31'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
29'
Vorbeigeschossen. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
28'
Ball abgeblockt. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
28'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Kreshnik Hajrizi.
27'
Ball pariert. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einem langen Ball.
26'
Vorbeigeschossen. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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26'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
24'
Handspiel von Jemy Sida (Servette FC).
24'
Ball abgeblockt. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke.
24'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Marco Burch.
22'
Ball abgeblockt. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nias Hefti mit einer Flanke.
20'
Foul von Jemy Sida (Servette FC).
20'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
19'
Théo Berdayes (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits FC Sion. Ali Kabacalman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Donat Rrudhani im Abseits.
17'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Léo Besson.
17'
Ball pariert. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Baltazar Costa.
15'
Abseits Servette FC. Jarell Njiké Simo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jemy Sida im Abseits.
13'
Vorbeigeschossen. Jemy Sida (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Steve Rouiller mit einem langen Ball.
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12'
Ball pariert. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jemy Sida mit einem langen Ball.
11'
Ball pariert. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
11'
Ball pariert. Numa Lavanchy (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
10'
Ball pariert. Jemy Sida (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
9'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
9'
Jan Kronig (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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6'
Ball pariert. Jarell Njiké Simo (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thomas Lopes mit einer Flanke.
6'
Vorbeigeschossen. Steve Rouiller (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
5'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Jan Kronig.
4'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Donat Rrudhani (FC Sion).
2'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Baltazar Costa (FC Sion).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und Servette FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.