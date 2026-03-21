Super League: Thuns Pleite nicht ausgenutzt: St. Gallen verpasst drei Punkte

Publiziert 21. März 2026, 22:43
31. Spieltag
Sion
St.Gallen
L. Görtler-
24
L. Daschner-
29
Ein klassischer Fall von: Glück kann man sich erzwingen. Sion hat trotz Rückstand die besseren Chancen als der FC St. Gallen. Für den Ausgleich brauchts dann aber Dusel. Benjamin Kololli trifft den Pfosten, von da aus springt der Ball nach vorne, Lukas Daschner an den Körper und schliesslich ins St. Galler Tor.
Wenn es ihn braucht, ist Anthony Racioppi zur Stelle. Der Sion-Goalie zeigt, warum er von seinen Kollegen zum besten Schlussmann der Schweizer Liga auserwählt wurde. In der zweiten Halbzeit kann sich der Ex-YB-Goalie einige Male auszeichnen.
Wenn ein Remis gemessen an Spielanteilen gerecht ist, dann dieses. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe, neutralisieren sich wiederholt gegenseitig.
24’ | 1:0 | Herrliche Kombination der St. Galler, abgeschlossen vom Captain Lukas Görtler.
29’ I 1:1 I Sions Benjamin Kololli trifft den Pfosten, von dort springt der Ball unglücklich zu Lukas Daschner – und von da ins Tor.
Der FC St. Gallen empfängt in der kommenden Woche den FC Zürich, Sion spielt auswärts gegen die kriselnden Grasshoppers.