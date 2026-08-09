Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 3:2.
94'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 3:2. Franck Surdez (FC Sion) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
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94'
Ball abgeblockt. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
91'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Lang.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Lang.
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88'
Vorbeigeschossen. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lutfi Dalipi.
87'
Ball pariert. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
86'
Winsley Boteli (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Daniel Kasper (FC Vaduz).
84'
Vorbeigeschossen. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malik Sawadogo.
83'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 2:2. Winsley Boteli (FC Sion) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Marquinhos Cipriano mit einer Flanke.
79'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Mats Hammerich.
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79'
Ball abgeblockt. Liam Chipperfield (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
75'
Wechsel FC Vaduz. Milos Cocic kommt für Juan Cabrera.
75'
Wechsel FC Vaduz. Daniel Kasper kommt für Dejan Djokic.
75'
Wechsel FC Vaduz. Niklas Lang kommt für Denis Simani.
74'
Dejan Djokic (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
74'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Ball abgeblockt. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Denis Simani (FC Vaduz).
69'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
67'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Donat Rrudhani.
65'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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64'
Ball pariert. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Franck Surdez.
62'
Marcel Monsberger (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Marquinhos Cipriano (FC Sion).
61'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Ali Kabacalman.
59'
Luca Mack (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Luca Mack (FC Vaduz).
59'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Franck Surdez (FC Sion).
56'
Wechsel FC Sion. Winsley Boteli kommt für Rilind Nivokazi.
56'
Wechsel FC Sion. Franck Surdez kommt für Josias Lukembila.
56'
Wechsel FC Sion. Ali Kabacalman kommt für Fode Sylla.
56'
Wechsel FC Sion. Ilyas Chouaref kommt für Théo Berdayes.
55'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Noé Sow.
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54'
Wechsel FC Vaduz. Mats Hammerich kommt für Julian Stark.
51'
Foul von Liridon Berisha (FC Vaduz).
51'
Fode Sylla (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Fode Sylla (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
48'
Vorbeigeschossen. Noé Sow (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Hasler.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 1:2.
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49'
Vorbeigeschossen. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Rilind Nivokazi.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Luca Mack (FC Vaduz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Théo Berdayes (FC Sion).
43'
Foul von Liridon Berisha (FC Vaduz).
43'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Donat Rrudhani.
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41'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan Cabrera (FC Vaduz).
39'
Vorbeigeschossen. Juan Cabrera (FC Vaduz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Malik Sawadogo mit einer Flanke.
38'
Jan Kronig (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Marcel Monsberger (FC Vaduz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
36'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 1:2. Marcel Monsberger (FC Vaduz) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Lutfi Dalipi mit einer Flanke.
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34'
Foul von Marcel Monsberger (FC Vaduz).
34'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Racioppi.
33'
Ball pariert. Malik Sawadogo (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten.
32'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Marquinhos Cipriano.
29'
Foul von Julian Stark (FC Vaduz).
29'
Fode Sylla (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Jan Kronig (FC Sion) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
27'
Rilind Nivokazi (FC Sion) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Malik Sawadogo.
23'
Ball pariert. Juan Cabrera (FC Vaduz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
23'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 1:1. Donat Rrudhani (FC Sion) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links nach einer Ecke.
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21'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Denis Simani.
20'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
19'
Foul von Denis Simani (FC Vaduz).
19'
Théo Berdayes (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Malik Sawadogo (FC Vaduz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Josias Lukembila (FC Sion).
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17'
Vorbeigeschossen. Dejan Djokic (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lutfi Dalipi mit einer Flanke.
16'
Malik Sawadogo (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Foul von Malik Sawadogo (FC Vaduz).
16'
Donat Rrudhani (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Malik Sawadogo (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luca Mack.
14'
Juan Cabrera (FC Vaduz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
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10'
Lutfi Dalipi (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Rilind Nivokazi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Lutfi Dalipi (FC Vaduz).
10'
Ecke FC Vaduz. Die Ecke wurde verursacht von Théo Berdayes.
9'
Wechsel FC Vaduz. Dejan Djokic kommt für Dejan Sorgic aufgrund einer Verletzung.
8'
Donat Rrudhani (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte.
8'
Donat Rrudhani (FC Sion) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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7'
Ball pariert. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Josias Lukembila.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Vaduz ist 0:1. Julian Stark (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Marcel Monsberger.
5'
Ball abgeblockt. Marcel Monsberger (FC Vaduz) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ball abgeblockt. Dejan Sorgic (FC Vaduz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Cabrera mit dem Kopf.
2'
Ball abgeblockt. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und FC Vaduz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.