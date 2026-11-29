Kopf an Kopf: YB-Stürmer Samuel Essende und Sions Kreshnik Hajrizi kämpfen in Sitten um den Ball. Kurz vor der Pause macht Essende per Kopf den Unterschied. Claudio De Capitani/freshfocus

Szene des Spiels

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel sticht YB kurz vor dem Halbzeitpfiff zu. Virginius’ Abschlussversuch wird abgelenkt und fällt wie eine Bogenlampe auf den Kopf von Essende. Der YB-Stürmer lässt sich die Chance aus kürzester Distanz nicht nehmen und köpft ein.

Schlüsselfiguren

Nicht nur Essende überzeugt: YB-Goalie Marvin Keller hält den Berner Sieg fest. Er pariert nach der Pause gegen den beinahe unglücklichen Essende, später auch gegen Boteli und Rrudhani. Als Surdez völlig frei zum Abschluss kommt, hat Keller Glück: Der Sittener trifft den Ball nicht richtig.

Die bessere Mannschaft

YB spielt in einer lange ereignisarmen Partie abgeklärter und nutzt die einzige klare Chance vor der Pause eiskalt. Sion steigert sich nach dem Seitenwechsel, drückt auf den Ausgleich und vergibt mehrere gute Möglichkeiten. Die Walliser belohnen sich aber nicht.

Tribünengezwitscher

Winsley Boteli kommt in der 61. Minute ins Spiel. Nach seinem kurzen Nati-Hoch zuletzt soll er Sion neuen Schwung verleihen, scheitert aber mit seinem besten Abschluss an Marvin Keller.

Die Tore

45’ | 0:1 | Samuel Essende

Nach einer abgefälschten Aktion von Virginius fällt der Ball vor Essendes Kopf. Der Stürmer trifft aus kurzer Distanz und stellt den Ligarekord auf.

So geht’s weiter

YB empfängt am Mittwoch, 2. Dezember, um 20.30 Uhr im Cup-Achtelfinal den FC Basel. In der Liga folgt am 5. Dezember das Auswärtsspiel beim FC Vaduz.

Sion gastiert am Mittwoch um 19 Uhr im Cup bei Stade Lausanne-Ouchy. Am 6. Dezember geht es in der Liga auswärts gegen Lausanne-Sport weiter.