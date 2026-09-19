Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Zürich ist 1:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Zürich ist 1:1.
91'
Ball abgeblockt. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franck Surdez.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Din Ramic (FC Zürich).
89'
Anthony Racioppi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel FC Zürich. Din Ramic kommt für Umeh Emmanuel.
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85'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Baltazar Costa nach einer Standardsituation.
85'
Ball abgeblockt. Baltazar Costa (FC Sion) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Chipperfield mit einer Flanke.
85'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
85'
Liam Chipperfield (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball pariert. Miguel Reichmuth (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
82'
Foul von Umeh Emmanuel (FC Zürich).
82'
Liam Chipperfield (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Ali Kabacalman.
81'
Wechsel FC Sion. Marquinhos Cipriano kommt für Nias Hefti.
81'
Ball abgeblockt. Livano Comenencia (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valon Berisha.
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Sion).
77'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
77'
Leandro Schödler (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Jan Kronig (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Philippe Kény (FC Zürich).
75'
Foul von Franck Surdez (FC Sion).
75'
Neil Volken (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Sion. Rilind Nivokazi kommt für Ilyas Chouaref.
74'
Vorbeigeschossen. Umeh Emmanuel (FC Zürich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Valon Berisha mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Jan Kronig.
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72'
Wechsel FC Zürich. Kevin Spadanuda kommt für Bledian Krasniqi.
72'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
69'
Vorbeigeschossen. Valon Berisha (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Umeh Emmanuel.
69'
Vorbeigeschossen. Miguel Reichmuth (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
69'
Ball abgeblockt. Neil Volken (FC Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Umeh Emmanuel.
68'
Vorbeigeschossen. Philippe Kény (FC Zürich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Neil Volken mit einer Flanke.
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66'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Théo Berdayes.
64'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
64'
Leandro Schödler (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Winsley Boteli.
63'
Wechsel FC Sion. Franck Surdez kommt für Josias Lukembila.
63'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
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62'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Lindrit Kamberi.
60'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Valon Berisha (FC Zürich).
59'
Vorbeigeschossen. Leandro Schödler (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lindrit Kamberi nach einer Ecke.
59'
Vorbeigeschossen. Lindrit Kamberi (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bledian Krasniqi mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
58'
Ball abgeblockt. Livano Comenencia (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bledian Krasniqi.
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57'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Leandro Schödler (FC Zürich).
57'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
55'
Vorbeigeschossen. Nias Hefti (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
55'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Doron Lichtenstein.
53'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
53'
Livano Comenencia (FC Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Abseits FC Zürich. Philippe Kény spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Miguel Reichmuth im Abseits.
50'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
50'
Miguel Reichmuth (FC Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Philippe Kény (FC Zürich) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Miguel Reichmuth mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
46'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Valon Berisha (FC Zürich).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und FC Zürich ist 1:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Livano Comenencia (FC Zürich).
43'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
42'
Vorbeigeschossen. Valon Berisha (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Neil Volken.
40'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Josias Lukembila.
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40'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Neil Volken (FC Zürich).
38'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Zürich ist 1:1. Winsley Boteli (FC Sion) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
37'
Elfmeter für FC Sion. Winsley Boteli wurde im Strafraum gefoult.
37'
Leandro Schödler verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
36'
Ball pariert. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
Abseits FC Zürich. Philippe Kény spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Umeh Emmanuel im Abseits.
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33'
Winsley Boteli (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Lindrit Kamberi (FC Zürich).
32'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Valon Berisha (FC Zürich).
32'
Vorbeigeschossen. Valon Berisha (FC Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
30'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
30'
Umeh Emmanuel (FC Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Noé Sow.
27'
Fode Sylla (FC Sion) sieht die Rote Karte.
27'
VAR Entscheidung: Karte geändert Fode Sylla (FC Sion).
26'
Foul von Fode Sylla (FC Sion).
26'
Lindrit Kamberi (FC Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Ilyas Chouaref (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noé Sow.
20'
Vorbeigeschossen. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Fode Sylla.
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18'
Vorbeigeschossen. Noé Sow (FC Sion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Valon Berisha.
17'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Leandro Schödler.
15'
Handspiel von Winsley Boteli (FC Sion).
15'
Ball abgeblockt. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
15'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Silas Huber.
15'
Ball pariert. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Winsley Boteli.
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12'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
12'
Neil Volken (FC Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Miguel Reichmuth (FC Zürich).
11'
Fode Sylla (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Miguel Reichmuth (FC Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Neil Volken mit einer Flanke.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und FC Zürich ist 0:1. Philippe Kény (FC Zürich) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
4'
Elfmeter für FC Zürich. Miguel Reichmuth wurde im Strafraum gefoult.
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4'
Baltazar Costa verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
2'
Ecke FC Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und FC Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.