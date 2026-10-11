Die St. Galler Spieler applaudieren ihren Fans im Heimstadion – drei Punkte dank Görtlers Penalty-Comeback. Philipp Kresnik/freshfocus

Vor heimischer Kulisse im Berit Sitterstadion fiel die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit. Nach einem Foul von Lausannes Dircssi Ngonzo an Lukas Daschner im Strafraum verwandelte Lukas Görtler in der 28. Minute den entscheidenden Penalty – mit etwas Glück.

Lausanne-Goalie Melvin Mastil ahnte die Ecke und war noch mit den Fingerspitzen dran. Für Görtler war es als FCSG-Captain dennoch das perfekte Comeback nach seiner dreiwöchigen Schulterverletzung.

Arme ausgebreitet, Blick nach oben: Lukas Görtler bejubelt seinen Penalty-Treffer – und sein gelungenes Comeback nach dreiwöchiger Schulterpause. Philipp Kresnik/freshfocus

St. Gallen blieb über weite Strecken das gefährlichere Team. Ein vermeintlicher Treffer zum 2:0 durch Lukas Daschner in der 58. Minute wurde nach einer VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung wieder aberkannt.

Zigi hält den Kasten dicht

Lausanne-Sport erhöhte in der Schlussphase und der Nachspielzeit noch einmal massiv den Druck, scheiterte jedoch immer wieder an der kompakt stehenden St. Galler Defensive und Schlussmann Lawrence Ati Zigi.

Durch diesen Heimsieg sichert sich St. Gallen wichtige drei Punkte, während Lausanne-Sport nach dieser Niederlage weiterhin am Tabellenende der Super League verweilt.