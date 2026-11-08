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Ticker | St.Gallen - Lugano | 13. Spieltag Super League 2026/2027

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FCSG – Lugano 0:0*

Publiziert 08. November 2026, 14:28

Platzverweis! Lugano nach wildem Start gegen Espen in Unterzahl

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13. Spieltag

St.Gallen
0 – 0
Lugano

St.Gallen

29

Lugano

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Céline Eicher
Yannick van Buul
von
Céline Eicher
Yannick van Buul
Bevorzugte Quelle
26'
Nach 25 Minuten kommt es für Lugano nach der roten Karte noch dicker. Von Ballmoos kann doch nicht weiterspielen und muss durch Ersatztorwart Felix Gebhardt ersetzt werden.
26'

Lugano fast mit dem Eigentor

Haarscharf schrammen die Tessiner, und insbesondere Lukas Mai, am Rückstand vorbei. Der St. Galler Okoroji stösst schnell vor, tritt die Flanke in die Mitte, welche durch Mai per Kopf geklärt wird. Die Klärung segelt nur knapp am eigenen Pfosten vorbei. Es war die beste Chance in diesem Spiel.
23'

Lugano-Keeper von Ballmoos muss gepflegt werden

Nach etwas mehr als 20 Minuten setzt sich David von Ballmoos auf den Rasen. Es scheinen ihn Rückenprobleme zu plagen. Nach einer kurzen Pflege auf dem Platz kann der Torwart weiterspielen.
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22'

Taktische Neufindung nach der roten Karte

Mit der roten Karte von Ajeti ändert sich die taktische Ausrichtung der beiden Teams sichtlich. Der FC Lugano darf auf seine defensiven Qualitäten vertrauen und entsprechend agieren sie etwas ruhiger. St. Gallen hat mehr Ballbesitz seit dem Platzverweis, weiss aber wie so oft in dieser Saison noch wenig damit anzufangen.
11'
Die ersten zehn aggressiv geführten Minuten enden in einem Platzverweis für den Lugano-Stürmer Albian Ajeti. Dieser möchte den Ball abschirmen, trifft dabei Vandermersch klar und sehr hart am Knöchel. Die rote Karte ist die logische und absolut richtige Entscheidung.
Mit zehn Luganesi geht es weiter in St. Gallen.
Ajeti sieht den Platzverweis. Zu diskutieren gibt es wenig: Der Fall ist sofort klar.
Ajeti sieht den Platzverweis. Zu diskutieren gibt es wenig: Der Fall ist sofort klar.Nico Ilic/freshfocus
6'

Viele Unterbrüche in der Startphase

Der Start in die Partie ist ruppig und emotional. Viele harte Einsteigen, emotionsgeladene Diskussionen und ein lautes, stimmungsvolles Publikum prägen die ersten gut fünf Minuten. Lugano hat mehr Anteile am Spiel, beide Mannschaften kommen jedoch noch zu keinen gefährlichen Torchancen.
Der Ball rollt im St. Galler Sitterstadion!
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Alles ist angerichtet

Die Spieler laufen auf das Feld, alles ist angerichtet. Es herrschen beste Bedingungen für ein wahres Fussballfest in der Ostschweiz. Das Stadion ist voll, die Sonne scheint. Kann der FCSG zuhause die «Bianconeri» bezwingen als erster in dieser Saison bezwingen?

Die Unparteiischen

Die Partie wird geleitet durch Sven Wolfensberger, der durch Marco Zürcher und Christophe Louerio assistiert wird. In Volketswil sitzt die Videoassistentin Michèle Schmölzer.

Die Ausgangslage

Tabellarisch ist die Ausgangslage klar. Lugano ist der absolute Ligakrösus und St. Gallen befindet sich hinter der erweiterten Spitze auf Rang 5. Dennoch ist der FCSG in Form, konnten sie vier Siege aus den letzten sechs Spielen einfahren. Auch die Bilanz über die letzten Spiele hinweg spricht eigentlich klar für den FCSG. Aus acht Spielen gegen Lugano konnte Enrico Maaßen mit seinem Team deren vier gewinnen. Drei endeten in einem Unentschieden, während nur eines, das letzte am 16. September, verloren ging.
Diese Bilanz dürfte die Tessiner kaum abschrecken. Auch nach zwölf gespielten Runden ist der FC Lugano kaum zu bremsen, auf eine erste Saisonniederlage (wettbewerbsübergreifend) wartet man scheinbar vergebens.
Entsprechend geht auch auch heute der Spitzenreiter der Super League als Favorit in die Partie, auch wenn der FCSG zu einer unangenehmen Aufgabe werden könnte.
Beim Interview gegenüber blue gibt sich FCL-Coach Mattia Croci-Torti zuversichtlich: «Meine Mannschaft ist bereit für dieses Spiel. Unsere Ergebnisse geben uns viel Vertrauen. Ich konnte in den letzten Spielen viel rotieren, und so kommen wir mit einer ziemlich frischen Mannschaft nach St. Gallen.

Die Startelf der Gastgeber aus der Ostschweiz

Enrico Maaßen setzt mehrheitlich auf dieselbe Elf wie noch in der Vorwoche beim 2:1-Sieg gegen Servette. Einzig auf einer Position des Stürmers wechselt er, Andrin Hunziker erhält den Vortritt vor Aliou Baldé. Auffallend ist, dass wieder Boukhalfa auf Papier als Stürmer spielt, obwohl dieser eigentlich das Mittelfeld bevorzugt.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

Die Aufstellung der Gäste aus dem Tessin

Grundsätzlich kann Mattia Croci-Torti auf sehr viele Stammspieler setzen, nur wenige aus dem Kader stehen ihm nicht zur Verfügung. Einer, der verletzungsbedingt ausfällt, ist der Youngster Dereck Moncada, der in dieses Saison schon einige Male zu überzeugen wusste.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

Hallo und herzlich willkommen

Zum Auftakt dieses Super League-Sonntags empfängt St. Gallen den noch ungeschlagenen Spitzenreiter der Liga, den FC Lugano. Gelingt dem FCSG zuhause der Coup? Die Partie gibt es hier im Ticker ab 14:00 Uhr.

Tabelle

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