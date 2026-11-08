Die Ausgangslage

Tabellarisch ist die Ausgangslage klar. Lugano ist der absolute Ligakrösus und St. Gallen befindet sich hinter der erweiterten Spitze auf Rang 5. Dennoch ist der FCSG in Form, konnten sie vier Siege aus den letzten sechs Spielen einfahren. Auch die Bilanz über die letzten Spiele hinweg spricht eigentlich klar für den FCSG. Aus acht Spielen gegen Lugano konnte Enrico Maaßen mit seinem Team deren vier gewinnen. Drei endeten in einem Unentschieden, während nur eines, das letzte am 16. September, verloren ging.

Diese Bilanz dürfte die Tessiner kaum abschrecken. Auch nach zwölf gespielten Runden ist der FC Lugano kaum zu bremsen, auf eine erste Saisonniederlage (wettbewerbsübergreifend) wartet man scheinbar vergebens.

Entsprechend geht auch auch heute der Spitzenreiter der Super League als Favorit in die Partie, auch wenn der FCSG zu einer unangenehmen Aufgabe werden könnte.

Beim Interview gegenüber blue gibt sich FCL-Coach Mattia Croci-Torti zuversichtlich: «Meine Mannschaft ist bereit für dieses Spiel. Unsere Ergebnisse geben uns viel Vertrauen. Ich konnte in den letzten Spielen viel rotieren, und so kommen wir mit einer ziemlich frischen Mannschaft nach St. Gallen.