FC St. Gallen verliert sicher geglaubten Sieg gegen Lugano in der Nachspielzeit

Renato Steffen trifft zum Ausgleich. SRF

Die Szene des Spiels

Lugano spielt alles andere als gut, liegt dann auch noch 0:1 hinten und kassiert nach 64 Minuten einen Platzverweis. Innert 13 Minuten holt Daniel Dos Santos Gelb-Rot. Nichts spricht mehr für die Tessiner. Doch offenbar hat es den Platzverweis als Weckruf gebraucht.

Plötzlich sind die Gäste spielbestimmend, treffen die Latte, erzielen ein Abseitstor und gleichen kurz vor Schluss tatsächlich noch aus. Für St. Gallen wirkt der späte Ausgleich wie eine Niederlage. Der Zweitplatzierte hat nun 16 Punkte Rückstand auf den FC Thun.

Daniel Dos Santos fliegt nach etwas mehr als 60 Minuten vom Rasen. Martin Meienberger/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Kurz vor Schluss tritt Renato Steffen einen Freistoss, den er selbst herausgeholt hat, aus rund 35 Metern. Die als Flanke gedachte Hereingabe wird länger und länger – St. Gallens Goalie Ati Zigi unterschätzt den Ball und segelt an ihm vorbei. Steffens Freistoss landet im Tor.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit spielt nur der FC St. Gallen, der FC Lugano scheint offensiv gar nicht anwesend zu sein. Die Luganesi weisen einen xG-Wert (zu erwartende Tore) von 0,02 auf. In der Kabine scheint der Tessiner Trainer Mattia Croci-Torti die richtigen Worte zu finden. Danach spielt Lugano deutlich stärker nach vorne und verdient sich den Ausgleich.

Das Tribünengezwitscher

Im Vergleich zur angesetzten – aber aufgrund starken Schneefalls verschobenen – Partie am vergangenen Samstag sind die Aufstellungen beider Teams dieselben. Die einzige Veränderung, die es gibt: Schiedsrichter ist nicht mehr Lukas Fähndrich, der die Partie am Samstag abgeblasen hat. Er ist am Dienstag als vierter Offizieller beim Champions-League-Krimi zwischen Sporting Lissabon und Bodø im Einsatz. Anojen Kanagasingam übernimmt in St. Gallen.

So brachte Christian Witzig St. Gallen in Führung. SRF

Die Tore

15’ | 1:0 | Besio lässt in der Zone 14 – kurz vor dem Strafraum – mit der Brust abtropfen. Witzig verwertet mit einem satten Flachschuss unten links.

92’ I 1:1 I Mit einem Mann weniger belohnen sich die Tessiner für den grossen Aufwand, den sie betreiben. Zigi unterschätzt einen Freistoss aus 35 Metern.

So gehts weiter

St. Gallen spielt am Samstag gegen den FC Sion im Tourbillon. Lugano trifft am Sonntag auswärts auf die Young Boys.