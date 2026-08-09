Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 2:2.
102'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 2:2.
101'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 2:2. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
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99'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC St. Gallen 1879.
97'
Daniel Mikolajewski (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
97'
Jesper Löfgren verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
96'
Foul von Nando Toggenburger (FC Luzern).
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96'
Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
95'
Mio Zimmermann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Mio Zimmermann (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Mio Zimmermann (FC Luzern).
93'
Vorbeigeschossen. Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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92'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Mio Zimmermann (FC Luzern).
91'
Vorbeigeschossen. Aurelio Oehlers (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einem langen Ball nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
89'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 1:2. Matteo Di Giusto (FC Luzern) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Aurelio Oehlers nach einem Konter.
88'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Löfgren.
88'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde mit einer Flanke.
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87'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Bung Hua Freimann.
87'
Ball abgeblockt. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Corsin Konietzke.
86'
Foul von Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879).
86'
Mio Zimmermann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Pius Dorn (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski.
85'
Ball abgeblockt. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
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84'
Ball pariert. Aurelio Oehlers (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski.
83'
Handspiel von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
83'
Ball abgeblockt. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Wechsel FC Luzern. Jesper Löfgren kommt für Stefan Knezevic.
82'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
80'
Ball abgeblockt. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde mit einer Flanke.
80'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Corsin Konietzke kommt für Christian Witzig.
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80'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Colin Kleine-Bekel kommt für Jozo Stanic.
79'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Mio Zimmermann.
79'
Ball abgeblockt. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Görtler.
79'
Wechsel FC Luzern. Aurelio Oehlers kommt für Oscar Kabwit.
79'
Wechsel FC Luzern. Mio Zimmermann kommt für Lucas Ferreira.
77'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski.
77'
Vorbeigeschossen. Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Enoch Owusu.
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75'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nando Toggenburger (FC Luzern).
72'
Vorbeigeschossen. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
71'
Abseits FC Luzern. Bung Hua Freimann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Mikolajewski im Abseits.
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71'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Mihailo Stevanovic.
69'
Abseits FC St. Gallen 1879. Mihailo Stevanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
69'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Betim Fazliji kommt für Leon Frokaj.
68'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen (FC St. Gallen 1879).
64'
Wechsel FC Luzern. Nando Toggenburger kommt für Sascha Meyer.
63'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Lucas Ferreira (FC Luzern).
63'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Christian Witzig.
61'
Ball pariert. Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christian Witzig.
61'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Leon Frokaj.
61'
Ball abgeblockt. Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Ruiz.
60'
Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Daniel Mikolajewski (FC Luzern).
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59'
Andrejs Ciganiks (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Andrejs Ciganiks (FC Luzern).
56'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lukas Görtler.
55'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Andrin Hunziker kommt für Lukas Daschner.
55'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Enoch Owusu kommt für Hugo Vandermersch.
54'
Abseits FC Luzern. Andrejs Ciganiks spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Mikolajewski im Abseits.
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52'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Sascha Meyer (FC Luzern).
52'
Ball abgeblockt. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde.
51'
Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Daschner.
50'
Ball pariert. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Oscar Kabwit (FC Luzern) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski nach einem Konter.
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49'
Handspiel von Sascha Meyer (FC Luzern).
48'
Abseits FC St. Gallen 1879. Hugo Vandermersch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Witzig im Abseits.
46'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 1:1. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einer Flanke.
45'
Wechsel FC Luzern. Daniel Mikolajewski kommt für Ruben Fernandes.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 1:0.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern ist 1:0. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
47'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Knezevic.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
(FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Simon Simoni (FC Luzern).
40'
Ball pariert. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
39'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
39'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
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38'
Lucas Ferreira (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Lucas Ferreira (FC Luzern).
35'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leon Frokaj mit einer Flanke.
34'
Vorbeigeschossen. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Leon Frokaj mit einer Flanke.
32'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einem langen Ball.
31'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Andrejs Ciganiks.
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30'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
29'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Foul von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
29'
Ruben Fernandes (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
27'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
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26'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Daschner.
25'
Abseits FC Luzern. Matteo Di Giusto spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Knezevic im Abseits.
25'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
25'
Sascha Meyer (FC Luzern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
22'
Bung Hua Freimann (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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19'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Christian Witzig nach einem Konter.
18'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
16'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
16'
Sascha Meyer (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
14'
Leonardo Bertone (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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14'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
13'
Vorbeigeschossen. Andrejs Ciganiks (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
13'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
12'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Görtler.
12'
Ball abgeblockt. Ruben Fernandes (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Ferreira.
9'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
9'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen (FC St. Gallen 1879).
8'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
8'
Oscar Kabwit (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
5'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
5'
Ball abgeblockt. Lucas Ferreira (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oscar Kabwit.
3'
Ball abgeblockt. Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde mit einem langen Ball.
1'
Foul von Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879).
1'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.