Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Foul von Lilian Njoh (Servette FC).
73'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Marco Burch (Servette FC).
72'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Betim Fazliji.
71'
Foul von Jesper Karlsson (Servette FC).
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71'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879).
69'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrin Hunziker mit dem Kopf.
69'
Wechsel Servette FC. Samuel Mráz kommt für Tiemoko Ouattara.
69'
Wechsel Servette FC. Lilian Njoh kommt für Thomas Lopes.
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68'
Foul von Jarell Njiké Simo (Servette FC).
68'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Jarell Njiké Simo (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
67'
Ball abgeblockt. Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Ruiz.
65'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Servette FC ist 2:0. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
64'
Bradley Mazikou verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
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64'
Ball pariert. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Vandermersch mit dem Kopf.
62'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879).
59'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Betim Fazliji kommt für Lukas Daschner.
59'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Joel Ruiz kommt für Mostafa Heydari.
58'
Houboulang Mendes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Tom Gaal (FC St. Gallen 1879).
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58'
Vorbeigeschossen. Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
57'
Foul von Bradley Mazikou (Servette FC).
57'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen (Servette FC).
55'
Foul von Marco Burch (Servette FC).
55'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Vorbeigeschossen. Marco Burch (Servette FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathis Lambourde mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
53'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
53'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball pariert. Tiemoko Ouattara (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bradley Mazikou.
51'
Abseits FC St. Gallen 1879. Lukas Görtler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrin Hunziker im Abseits.
50'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879).
48'
Foul von Mathis Lambourde (Servette FC).
48'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Andrin Hunziker kommt für Aliou Balde.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Servette FC ist 1:0.
48'
Pedro Naressi (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879).
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48'
Vorbeigeschossen. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Foul von Tiemoko Ouattara (Servette FC).
47'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Mostafa Heydari.
44'
Vorbeigeschossen. Mathis Lambourde (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pedro Naressi mit einem langen Ball.
41'
Jesper Karlsson (Servette FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
37'
Foul von Thomas Lopes (Servette FC).
37'
Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Marco Burch (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
34'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
34'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Ecke Servette FC. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
34'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thomas Lopes.
31'
Abseits FC St. Gallen 1879. Lawrence Ati Zigi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
30'
Foul von Jesper Karlsson (Servette FC).
30'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Marco Burch (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jesper Karlsson.
29'
Tiemoko Ouattara (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
28'
Ball abgeblockt. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
25'
Handspiel von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
24'
Bradley Mazikou (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879).
22'
Foul von Pedro Naressi (Servette FC).
22'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Abseits FC St. Gallen 1879. Carlo Boukhalfa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Görtler im Abseits.
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879).
18'
Marco Burch (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Houboulang Mendes (Servette FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Houboulang Mendes (Servette FC).
18'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Ball abgeblockt. Thomas Lopes (Servette FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Houboulang Mendes mit einer Flanke.
16'
Abseits Servette FC. Pedro Naressi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathis Lambourde im Abseits.
15'
Thomas Lopes (Servette FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
14'
Foul von Tiemoko Ouattara (Servette FC).
14'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball abgeblockt. Mostafa Heydari (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Görtler.
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11'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Steve Rouiller.
10'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Wechsel Servette FC. Tiemoko Ouattara kommt für Kingstone Mutandwa aufgrund einer Verletzung.
8'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kingstone Mutandwa (Servette FC).
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Servette FC ist 1:0. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Chima Okoroji mit einer Flanke.
4'
Foul von Kingstone Mutandwa (Servette FC).
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4'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball pariert. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thomas Lopes mit einem langen Ball.
3'
Ball abgeblockt. Jesper Karlsson (Servette FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathis Lambourde mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC St. Gallen 1879 und Servette FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.