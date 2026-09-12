Assistgeber Boteli und Torschütze Surdez jubeln. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 37. Minute gab es einen langen Ball in die Spitze von Sion. Boteli setzte seinen Körper gegen Stanic ein und legte die Kugel auf Chouaref ab. Dieser blieb eiskalt vor dem Tor und sorgte für den Führungstreffer. Es war die Grundlage für den späteren 3:0-Sieg.

Die Schlüsselfigur

Gleich zweimal bewies Winsley Boteli, der unter der Woche seinen Entscheid für das Schweizer Nationalteam bekanntgab, seine ganze Klasse. Der junge Stürmer bereitete gleich zwei Sion-Treffer mustergültig vor. Boteli ist mehr als der reine Abschlussstürmer. Auch beim dritten Treffer war er übrigens beteiligt.

Das bessere Team

St. Gallen kam gut in die Partie, drückte früh auf die Führung, doch man liess einige Halbchancen liegen. Dann kam der FC Sion und bewies seine Effizienz vor dem Kasten.

Das Tribünengezwitscher

Die Espen mussten auf Captain und Leitwolf Lukas Görtler verzichten. Er zog sich eine Schulterverletzung zu. Die Abhängigkeit von Görtler ist gross. Mit dem Deutschen auf dem Platz waren sie jedes zweite Spiel erfolgreich – ohne ihn nur in etwas weniger als 40 Prozent. Diese Zahlen spiegeln sich auch im Endresultat wider.

Die Tore

37’ | 0:1 | Boteli legt einen langen Ball quer auf Chouaref. Dieser bleibt vor Zigi eiskalt.

45+1’ | 0:1 | Boteli mit dem Auge für Surdez, der völlig blank steht, alleine auf Zigi läuft und die Kugel ins Tor zimmert.

59’ | 0:1 | Kabacalman kommt an eine Hereingabe und erwischt Zigi aus spitzem Winkel.

Zigi beim unglücklichen 0:3. Nico Ilic/freshfocus

Stimmen zum Spiel

Chima Okoroji

«Ich glaube, es war schon zu wenig. Wir hätten viel mehr Chancen erzwingen müssen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich fand, in der ersten haben wir ein gutes Spiel gemacht. Aber ich glaube, da fehlt uns hinten raus der Wille, dass wir einfach über 90 Minuten Vollgas geben, auch wenn wir noch hinten liegen. Wir haben gesehen gegen Thun, dass wir Tore schiessen können, wenn wir hinten liegen. Aber das war heute nicht der Fall.»

Jan Kronig

«Ja, ich glaube, hier in St. Gallen ist es immer extrem schwierig, zu spielen. Hier konnten wir unsere Offensivqualitäten im Umschaltspiel wieder einmal zeigen. Wir wissen, dass, wenn wir hinten solide und stabil stehen, können wir jeden Gegner schlagen können.»

Donat Rrudhani

«Mega gut! Wir haben in Basel gewonnen, was nie einfach ist, und dann auch noch gegen Thun zu zehnt. Jetzt gehen wir nach GC. Ich denke, mit vollem Vertrauen und uns erwarten die nächsten drei Punkte.»

Carlo Boukhalfa

«Wie schon gesagt, ich fand, wir waren nicht schlecht. Aber am Ende waren sie eiskalt vor dem Tor, haben uns ausgekontert und deshalb nicht unverdient gewonnen.»

(blue Sport)

So gehts weiter

Der FC Sion hat vor der Nati-Pause noch ein Heimspiel. Nächsten Samstag, dem 19. September, empfängt man den FCZ im Wallis. Für St. Gallen steht am 20. September die Reise nach Basel an.