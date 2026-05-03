Die Partie zwischen St. Gallen und Sion war nicht nur aufgrund der Formstärke der beiden Teams und des Kampfs um den Europacup von grosser Bedeutung: Nein, eine Niederlage der St. Galler wäre gleichbedeutend mit dem Meistertitel von Thun gewesen! Um 15.55 Uhr war dann klar: St. Gallen verliert, und Thun ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Schweizer Meister! Das als Aufsteiger – eine Wahnsinnsstory. Alles zur Partie hier!

Die Partie in St. Gallen war von vielen Fouls, gelben Karten und Chancen für St. Gallen geprägt. Gleich dreimal trafen die Espen in der ersten Halbzeit das Aluminium. Kurz vor Ablauf der ersten Halbzeit lag die Kugel dann aber im Kasten der Gastgeber. Kololli brachte Sion mit einem Geniestreich in Führung.

In der zweiten Halbzeit warfen Görtler und Co. alles hinein. Doch Sion war das effizientere Team. Der stets agile Ylyas Chouaref zimmerte das Spielgerät in der 63. Minute ins Netz der St. Galler. Dieses Tor zerstörte die letzten Hoffnungen der St. Galler. Théo Berdayes machte mit dem 3:0 den Sack zu und Thun zum verdienten Schweizer Meister!