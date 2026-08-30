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Ticker | St.Gallen - Thun | 5. Spieltag Super League 2026/2027

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FCSG – FCT 0:1*

Publiziert 30. August 2026, 16:35

Thun geht früh in Führung – wie reagiert St. Gallen?

LIVE

5. Spieltag

St.Gallen
0 – 1
Thun

St.Gallen

38

Thun

01

B. Labeau

-

9

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Florian Gnägi
Dominik Mächler
von
Florian Gnägi (aus dem Berit Sitterstadion)
Dominik Mächler
Bevorzugte Quelle
33'

Stanic mit Problemen

St. Gallens Innenverteidiger Stanic setzt sich hin und hat sichtlich Schmerzen. Was passiert ist, ist nicht ganz klar. Der Defensivmann draussen gepflegt werden und die Ostschweizer sind ein Mann weniger. Danach kehrt Stanic fürs Erste zurück ins Spiel.
28'

St. Gallen hat weiterhin mehr vom Ball

Auch nach der Trinkpause ist es der FC St. Gallen, der das Spieldiktat hat. Doch die Espen haben Mühe, sich daraus Torchancen herauszuspielen. Die Thuner stehen Defensiv gut.
Die St. Galler Offensive um Baldé agiert noch glücklos.
Die St. Galler Offensive um Baldé agiert noch glücklos.Martin Meienberger/freshfocus
23'

Trinkpause aufgrund der Temperaturen

Es ist zwar nicht mehr WM, trotzdem bittet der Unparteiische aufgrund der hohen Temperaturen zu einer Trinkpause. Beide Coaches nutzen diese, um den Spielern Instruktionen mitzugeben. Vor allem dem FC Thun dürfte die Verschnaufpause gelegen kommen, wurden sie in den letzten Minuten doch immer mehr eingeschnürrt.
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20'

Auch Görtler trifft Ball nicht richtig

Nun ist es Görtler, der aus guter Position zum Abschluss kommt. Doch ihm rutscht der Ball über die Sohle, sodass sein Schuss deutlich am Tor vorbei geht.
18'

Stefanovic verpasst Ball

Eine Ecke wird perfekt auf den Fuss von Stefanovic am hinteren Pfosten geschlagen. Dieser hat auch Platz, trifft den Ball aber überhaupt nicht wunschgemäss.
17'

St. Gallen wird stärker

Die Ostschweizer scheinen ihren Rhythmus nun gefunden zu haben und können das Spieldiktat etwas an sich reissen und die Thuner in ihre Hälfte drängen.
12'

VAR überprüft möglichen Penalty

Nach einem langen Einwurf geht Roth im Strafraum im Zweikampf mit Görtler zu Boden und hält sich das Gesicht. Der VAR checkt die Szene kurz, lässt das Spiel dann aber weiterlaufen.
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9'

0 : 1

Tooor, Thun geht in Führung! Ein St. Galler Fehler bringt den Treffer für die Berner Oberländer. Dursun verlängert einen Befreiungsschlag in Richtung Labeau. Okoroji ist steht eigentlich gut und die Kugel wegschlagen, trifft den Ball aber nicht Richtig. Der Thuner Stürmer übernimmt, umkurvt Zigi und schiebt zur Führung ein.
Labeau trifft zur Führung.
Labeau trifft zur Führung.Martin Meienberger/freshfocus
4'

Auch St. Gallen mit erstem Abschluss

Doch auch die Ostschweizer melden sich offensiv ein erstes Mal. Balde wirbelt im Thuner Strafraum und zieht ab. Der Winkel ist aber etwas spitz und sein Abschluss landet im Aussennetz.
3'

Thuner mit erstem guten Abschluss

Die ersten Minuten und die erste gute Chance gehören dem FC Thun. Eine Flanke von rechts findet den Kopf von Dursun. Sein Kopfball zischt nur knapp am weiten Pfosten vorbei.
Los gehts in St. Gallen!

Görtler mit seinem 250. Pflichtspiel

Vor dem Anpfiff wird Espen-Captain Lukas Görtler noch geehrt, der heute sein 250. Spiel für die Ostschweizer bestreitet. Es werden auch noch einige dazu kommen, denn Görtler hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

St. Gallen noch ohne Niederlage

Der FC St. Gallen wiederum startete gut in die Liga. Nach Siegen gegen den FCZ und Vaduz und einem Unentschieden gegen Luzern steht man noch ohne Niederlage auf Platz vier und hat dabei noch Spiele auf die drei Teams davor in der Hinterhand. Allerdings mussten die Ostschweizer in der Conference-League-Quali einen Dämpfer hinnehmen. Nach Niederlagen auswärts und zuhause gegen den dänischen Klub Nordsjaelland schied man aus dem europäischen Geschäft aus.

Findet sich der FC Thun wieder?

Praktisch nichts mehr ist beim Schweizer Meister, wie es Ende letzte Saison war. Etliche Abgänge, unter anderem die gesamte Offensive und genauso viele Zuzüge. Als letztes verliessen vergangenen Montag Valmir Matoshi und Michael Heule den Verein. Am selbigen Tag gab der Verein den Transfer von Tom Strannegard bekannt. Der Schwede wechselt vom norwegischen Verein IK Start ins Berner Oberland und steht heute bereits auch in der Startelf. 

Dementsprechend verlief auch der Saisonstart der Thuner. Zwar gab es zum Auftakt einen Sieg gegen Luzern, darauf folgten allerdings Niederlagen gegen die Young Boys und den FC Basel. Vom Kantonsrivalen wurde man zuhause gleich mit 0:6 vom Feld gefegt. Auch europäisch wurde den Thunern deutlich die Grenzen aufgezeigt. Aus der Europa League Quali schied man vergangenen Donnerstag zuhause nach einem 2:2 gegen Lech Posen aus, nachdem es im Hinspiel in Polen eine 0:7 Schmach gab. Immerhin dürfen die Thuner nun in der Ligaphase der Conference League starten.
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Der FC St. Gallen spielt daheim gegen den FC Thun. Das Spiel in der Super League gibt es ab 16.30 Uhr im Liveticker.

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