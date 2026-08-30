Findet sich der FC Thun wieder?

Praktisch nichts mehr ist beim Schweizer Meister, wie es Ende letzte Saison war. Etliche Abgänge, unter anderem die gesamte Offensive und genauso viele Zuzüge. Als letztes verliessen vergangenen Montag Valmir Matoshi und Michael Heule den Verein. Am selbigen Tag gab der Verein den Transfer von Tom Strannegard bekannt. Der Schwede wechselt vom norwegischen Verein IK Start ins Berner Oberland und steht heute bereits auch in der Startelf.



Dementsprechend verlief auch der Saisonstart der Thuner. Zwar gab es zum Auftakt einen Sieg gegen Luzern, darauf folgten allerdings Niederlagen gegen die Young Boys und den FC Basel. Vom Kantonsrivalen wurde man zuhause gleich mit 0:6 vom Feld gefegt. Auch europäisch wurde den Thunern deutlich die Grenzen aufgezeigt. Aus der Europa League Quali schied man vergangenen Donnerstag zuhause nach einem 2:2 gegen Lech Posen aus, nachdem es im Hinspiel in Polen eine 0:7 Schmach gab. Immerhin dürfen die Thuner nun in der Ligaphase der Conference League starten.