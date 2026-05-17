St. Gallen und Thun beenden die Saison 2025/2026 mit einem Unentschieden. Martin Meienberger/freshfocus

Zum Saisonabschluss gab es in der Super League das Duell zwischen dem Meister und dem Vizemeister. Der FC Thun war in St. Gallen zu Gast. Beim letzten Heimspiel der Thuner am zweitletzten Spieltag bekamen die Berner Oberländer den Pokal überreicht – und eine 3:8-Klatsche vom Kantonsrivalen YB. Man wollte also die Saison unbedingt mit einem Sieg beenden.

Der Meister machte seine Sache gegen den FC St. Gallen deutlich besser als gegen YB. Jedoch war die Thuner Leistung nicht besser als jene des FCSG. Das Spiel war mit seltenen Torchancen nur wenig attraktiv. Das erste Tor im ausverkauften Kybunpark fiel in der 65. Minute. Corsin Konietzke schoss die Ostschweizer in Führung.

Es war eine harzige Partie, oft lag ein Spieler am Boden und musste gepflegt werden. Martin Meienberger/freshfocus

Der Vorsprung für den FCSG hielt allerdings nicht lange. Thun gab sich nicht geschlagen und konnte in der 73. Minute durch einen sehenswerten Volleyschuss von Michael Heuel ausgleichen. Die Partie war geprägt von vielen Unterbrechungen. Oft lag ein Spieler am Boden und musste gepflegt werden. Die Luft war definitiv bei beiden Mannschaften raus und das Saisonende wurde herbeigesehnt. So endete das Spiel 1:1 – das gerechte Ergebnis für eine maue Partie.