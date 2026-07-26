Vorschau FCZ

Der FCZ hat die letzte Saison auf dem 10. Platz beendet und war damit natürlich alles andere als zufrieden. Um eine bessere Platzierung zu erreichen wurde Marcel Koller als Trainer engagiert. In Sachen Neuzugängen ist bisher noch nicht viel passiert. Spadanuda (Luzern) und Linder (YB) sind gekommen. Der prominenteste Abgang ist sicherlich Tsawa (Brügge).

Sechs Testspiele haben die Zürcher bestritten und dabei zwei gewinnen können (3:2 gegen Schaffhausen und 6:4 gegen Thalwil). Die restlichen Spiele gingen verloren (jeweils mit 2:3 gegen Kriens und Greuther Fürth sowie jeweils 1:2 gegen Sochaux und Lausanne-Ouchy).