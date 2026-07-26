Witzig bedient Frokaj, der den Ball vors Tor des FCZ bringt, wo Volken zur Stelle ist und den Ball aus der Gefahrenzone spedieren kann.
17'
Kény verpasst die Hereingabe
Stanic unterläuft die Flanke von Volken und Kény wird davon überrascht und verpasst die gute Möglichkeit.
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16'
Baldé prallt in Lindner
Kamberi blockt den Ball, um Lindner die Möglichkeit zu geben, diesen aufzunehmen, doch von hinten rauscht Baldé heran und prallt in Linder. Es geht aber weiter für den Neuzugang.
14'
Kény mit dem Foulspiel
Kény greift Stanic im Kampf um den Ball ins Gesicht und so ertönt der Foulpfiff von Schiedsrichter Wolfensberger.
11'
Erster Abschluss für St. Gallen
Görtler bedient Baldé mit einem hohen, weiten Zuspiel. Baldé wird noch von Hodza gestört, doch er bringt den Ball zu Vandermersch, der jedoch am Tor vorbeischiesst.
8'
Keny scheitert an Ati-Zigi
Krasniqi bringt den Ball von rechts auf den zweiten Pfosten, wo Keny an Ati-Zigi scheitert. Der erste Torschuss gehört dem FCZ.
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6'
Gaal mit ungenauem Zuspiel
Gaal spielt den Ball ungenau zurück auf Ati-Zigi, der aber die Ruhe behält und das Spielgerät nach vorne schlagen kann.
4'
Baldé steht im Abseits
Nach einem Zuspiel aus dem Mittelfeld steht Baldé klar im Abseits, darum spielt es auch keine Rolle, dass er anschliessend vor Lindner ans Aussennetz schiesst.
2'
St. Gallen greift früh an
St. Gallen greift die Zürcher in bekannter Manier früh in der eigenen Platzhälfte an und versucht so Ballverluste zu erzwingen.
Es geht los in St. Gallen.
Aufstellung FCZ
Beim FCZ steht Neuzugang Linder für den verletzten Huber zwischen den Pfosten. Zudem feiert Schödler aus dem eigenen Nachwuchs sein Debüt.
Aufstellung St. Gallen
Enrico Maasen nimmt eine Veränderung in der Startelf vor, im Vergleich zum 2:1 Sieg gegen Benfica. Frokaj ersetzt Boukhalfa.
Direkdtuell
In der letzten Saison gewann der FC Zürich zwei von drei Partien.
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Vorschau FCZ
Der FCZ hat die letzte Saison auf dem 10. Platz beendet und war damit natürlich alles andere als zufrieden. Um eine bessere Platzierung zu erreichen wurde Marcel Koller als Trainer engagiert. In Sachen Neuzugängen ist bisher noch nicht viel passiert. Spadanuda (Luzern) und Linder (YB) sind gekommen. Der prominenteste Abgang ist sicherlich Tsawa (Brügge). Sechs Testspiele haben die Zürcher bestritten und dabei zwei gewinnen können (3:2 gegen Schaffhausen und 6:4 gegen Thalwil). Die restlichen Spiele gingen verloren (jeweils mit 2:3 gegen Kriens und Greuther Fürth sowie jeweils 1:2 gegen Sochaux und Lausanne-Ouchy).
Vorschau St. Gallen
St. Gallen hat die letzte Saison auf dem starken zweiten Platz beendet und zudem den zweiten Cupsieg der Vereinsgeschichte geholt. Dank den starken Leistungen stand St. Gallen bereits am Donnerstag in der Europa-League-Qualifikation gegen Benfica Lissabon im Einsatz und konnte das Hinspiel gegen den klaren Favoriten mit 2:1 gewinnen. Somit gehen die Ostschweizer mit viel Selbstvertrauen ins Startspiel der Super League. Von den zuvor vier absolvierten Testspielen konnte St. Gallen zwei von vier gewinnen (3:2 gegen Altach und 1:0 gegen Winterthur). Gegen Lyon (3:6 und Norwich 0:3) blieb man chancenlos.
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Herzlich willkommen!
Auch der FC St. Gallen und der FC Zürich starten nun in die Saison 2026/2027. Die Partie aus dem Berit Sitterstadion wird um 16.30 Uhr angepfiffen.