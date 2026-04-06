Ticker | St.Gallen - Zürich | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Das Pausenresultat dürfte dem FCZ besser gefallen als dem FC St. Gallen. Die Hausherren waren über die erste halbe Stunde hinweg die dominante Mannschaft und überliessen den Zürchern keine Chancen. Entsprechend konnten die Espen auch in Führung gehen, durch Görtler dank eines Foulelfmeters. Nur wenig später zeigen sich die Gäste jedoch von ihrer effizientesten Seite und schaffen umgehend den Ausgleich durch Ivan Cavaleiro. In der Folge wurde das Spiel ruppiger und körperbetonter, wobei die St. Galler nicht mehr dermassen überlegen Auftraten.
Um heute drei Punkte zu holen, muss der FCSG seine Chancen deutlich besser nutzen, hatten sie doch zwei Riesenchancen, und mehr aus den Eckbällen machen. Alle 8 Corner waren bislang sehr ungefährlich.