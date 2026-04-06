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Ticker | St.Gallen - Zürich | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Super League

Publiziert 06. April 2026, 18:37

Ostschweizer Party dank Joker und Patzer von FCZ-Goalie

32. Spieltag

St.Gallen
2 – 1
Zürich

St.Gallen

Spielende

Zürich

L. Görtler

-

33

10
11

Ivan Cavaleiro

-

36

A. Vogt

-

76

21

Alle Resultate anzeigen

Pascal RuckstuhlYannick van Buul
von
Pascal Ruckstuhl
Yannick van Buul
30
1

Vielen Dank und auf Wiedersehen

Das war's von uns zum Spiel zwischen St. Gallen und dem FC Zürich an diesem Ostermontag. Wir wünschen noch einen schönen Abend und bedanken uns herzlichst für's Mitlesen.

Lindrit Kamberi beim Interview

«Schlussendlich ist es das Kollektiv. Vielleicht kam von uns Verteidigern zu wenig, um für Entlastung zu sorgen. Wenn wir noch tiefer attackieren, mehr hinter die Kette kommen sieht es anders aus. Und wenn Cavaleiro seine Chance, die Zigi super kratzt, macht, dann sieht es auch wieder anders aus. Wir können positiv darüber sein, wie wir im Spiel geblieben sind.»

Lawrence Ati-Zigi beim Interview

Angesprochen auf seine Monster-Parade gegen Cavaleiro: «Es sind spiele, in denen man Konzentriert bleiben muss. Ich hatte nicht viel zu tun, aber dann muss ich wach sein. Es war eine gute Parade. Man muss schnell auf der Linie sein und den Ball halten. Ich muss jetzt einfach so weitermachen, es ist sehr schön hier in St. Gallen.»

Dennis Hediger beim Interview

«Zu Beginn hatten wir viele stehende Bälle gegen uns, die wir gut Verteidigt haben, wir waren präsent. Vor allem in den Umschaltmomenten konnten wir uns Aktionen herausspielen, die gefährlich wurden. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann keine Tiefe mehr im Spiel. Und die eingewechselten Spieler haben leider auch keine Energie mehr ins Spiel gebracht.»

Jozo Stanic beim Interview

«Mein Geburtstagsgeschenk kommt von der ganzen Mannschaft. Es waren super Einzelaktionen von Zigi und Alessandro, trotzdem muss ich der ganzen Mannschaft ein grosses Kompliment machen. Wir wissen, dass es gegen Zürich nicht einfach ist, und umso schöner ist es. Wir konnten den Fans etwas zurückgeben. Es war ein intensives spiel, haben nach dem Gegentor Konstanz gezeigt und sind stabil geblieben, das war ausschlaggebend. Und am Ende knipsen wir das 2:1.» (gegenüber blue)
Das war's im Kybunpark. Der FC St. Gallen gewinnt trotz miserablen Chancenauswertung verdient mit 2:1. Über die gesamte Dauer des Spiel waren die Hausherren die bessere Mannschaft, die zeitweise das Spiel dominierte. Während der FCSG nun den Vorsprung auf Lugano und Rang drei in der Tabelle auf fünf Punkte vergrössern hat, schwimmt der FCZ weiterhin auf Rang 10, mit wenig Aussichten nach vorne, oder hinten.
90'

Fünf Minuten bleiben

Der vierte Offizielle zeigt fünf Nachspielminuten an.
90'
Kurz vor dem offiziellen Spielende wechselt Enrico Maaßen noch zwei Mal. Zuerst geht der eben erst eingewechselte Efekele vom Platz und wenig später darf auch Lukas Daschner Feierabend machen. Stevanović und Konietzke sollen nun das Resultat ins Trockene bringen.
86'

St. Gallen fast mit dem 3:1

Da kann Alessandro Vogt wieder einmal seine ganze Kraft ausspielen. Nch einem langen Pass in die Tiefe tankt sich der Stürmer durch und wird erst im letzten Moment durch Hodza gestört. Auch der Nachschuss rollt nur knapp am Tor vorbei. Dafür ist Ecke Nummer 12 fällig.
82'
Dennis Hediger bringt noch einmal zwei Offensivkräfte ins Spiel. Reverson und Cavaleiro müssen Platz machen für Umeh Emmanuel und José Perea.
Kurz vor dem Treffer war Chris Kablan aufgrund einer Verletzung, 30 Minuten nach seiner Einwechslung, wieder ausgewechselt. Für ihn kam Selmin Hodza.
76'

2 : 1

TOOOOOR für den FC St. Gallen! Natürlich ist es Alessandro Vogt. Mit Beginn der in dieser Saison bislang so verheerender Schlussviertelstunde für den FCZ fällt das 2:1 für das Heimteam. Vogt löst sich im Strafraum von seinen Gegenspielern und wird durch Okoroji in seinem Lauf angespielt. Aus nächster Nähe erwischt Vogt den Jungen FCZ Torwart Silas Huber zwischen den Beinen.
Wieder also kassieren die Zürcher ein Tor in der letzten Viertelstunde des Spiels, zum 23. Mal diese Saison.
68'
St. Gallers Lukas Dschner sieht die gelbe Karte und verpasst dadurch wie Görtler das nächste Spiel gegen Luzern.
Kurz darauf wird der FCZ-Stürmer Reverson auch verwarnt.
67'
Enrico Maaßen wechselt doppelt. Die beiden Stürmer Diego Besio und Aliou Baldé verlassen das Feld und werden durch Alessandro Vogt und Malamine Efekele ersetzt.
63'
Aliou Baldé sieht für eine vermeintliche Schwalbe die gelbe Karte. Die Wiederholung zeigt, dass man die Karte auch hätte stecken lassen können.
59'
Valon Berisha, eben noch Gelb gesehen, verlässt das Feld und wird durch Miguel Reichmuth ersetzt.
59'

Riesentat von Ati-Zigi

Da kommen die Zürcher tatsächlich auch zu einer super Möglichkeit. Im Strafraum verschafft sich Cavaleiro durch eine Drehung etwas Platz und zieht sofort ab. Ein Mega-Reflex von Lawrence Ati-Zigi verhindert die überrschande Führung der Zürcher.
59'
Immernoch ist die Partie sehr kämpferisch geführt. Nachdem Valon Berisha verwarnt wurde, sieht auch Lukas Görtler die gelbe Karte, und fehlt somit in der nächsten Partie.
54'

Nächste Grosschancen für St. Gallen

Ach die Chancenverwertung... Wieder ist es Baldé der zu einer riesigen Möglichkeit kommt, und sie nicht macht. Der FCZ-Verteidiger Hack verschätzt sich bei einem langen Ball komplett und lässt Baldé freien Lauf. Der aufs Tor stürmende St. Galler vergibt aber abermals, diesmal knapp am Tor vorbei.
Nur wenig später kann auch Silas Huber seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem 1:2 bewahren.
48'

Zehnte Ecke wird gefährlich

Die zehnte Ecke der St. Galler erreicht in der Mitte den freistehenden Boukhalfa. Dieser köpft den Ball weiter zu Tom Gaal, der aus aussichtsreicher Position nicht genügend gut abschliessen kann. Es ist die erste Ecke, die den Zürchern wirklich gefährlich wird.
Es geht wieder los. Die Spieler sind bereit und die zweite Halbzeit wird angepfiffen. Witzig, der die erste Halbzeit nach einem Schlag ans Knie noch zu Ende spielte, wird in der zweiten Halbzeit durch Nino Weibel ersetzt.
Beim FCZ bleibt Walker auf der Bank und für ihn kommt Chris Kablan ins Spiel.

Fazit zur Halbzeit

Das Pausenresultat dürfte dem FCZ besser gefallen als dem FC St. Gallen. Die Hausherren waren über die erste halbe Stunde hinweg die dominante Mannschaft und überliessen den Zürchern keine Chancen. Entsprechend konnten die Espen auch in Führung gehen, durch Görtler dank eines Foulelfmeters. Nur wenig später zeigen sich die Gäste jedoch von ihrer effizientesten Seite und schaffen umgehend den Ausgleich durch Ivan Cavaleiro. In der Folge wurde das Spiel ruppiger und körperbetonter, wobei die St. Galler nicht mehr dermassen überlegen Auftraten.
Um heute drei Punkte zu holen, muss der FCSG seine Chancen deutlich besser nutzen, hatten sie doch zwei Riesenchancen, und mehr aus den Eckbällen machen. Alle 8 Corner waren bislang sehr ungefährlich.
Urs Schnyder bittet beim Stand von 1:1 zum Pausentee.
45'

4 Minuten werden nachgespielt

Aufgrund einiger Unterbrechungen beträgt die Nachspielzeit der ersten Halbzeit mindestens vier Minuten.
38'
Tsawa geht bei einem Zweikampf gegen Witzig zu hart ins Geschehen. Nach einer Unterbrechung und kurzer Pflege geht es für Christian Witzig weiter. Der Zürcher, der schon mit Gelb verwarnt wurde, kriegt von FCSG-Captain Lukas Görtler derweil noch was mit auf den Weg. Der Deutsche motzt den jungen FCZler an.
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