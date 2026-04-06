Ticker | St.Gallen - Zürich | 32. Spieltag Super League 2025/2026

Dennis Hediger bringt noch einmal zwei Offensivkräfte ins Spiel. Reverson und Cavaleiro müssen Platz machen für Umeh Emmanuel und José Perea.

Kurz vor dem Treffer war Chris Kablan aufgrund einer Verletzung, 30 Minuten nach seiner Einwechslung, wieder ausgewechselt. Für ihn kam Selmin Hodza.